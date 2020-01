Galaxy Note 10 e QLED 65″ nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Continuano le offerte del “Solo per oggi” di Mediaworld, con sconti limitatissimi per sole 24 ore e disponibili esclusivamente sul portale online della popolare catena di elettronica ed elettrodomestici. Avrete quindi poco tempo per selezionare ed acquistare i vostri prodotti ma, fidatevi di noi, si tratta di offerte a cui vale certamente la pena di dare un’occhiata, occhio solo a non indugiare troppo però! Pena non solo l’esaurimento della promozione, ma anche la quantità limitata di pezzi disponibili per i prodotti in sconto.

Anche oggi l’offerta di Mediaworld è concentrata sul settore delle Smart TV dove, in particolare, segnaliamo un’ottima Smart TV Samsung QLED da ben 65″! Stiamo parlando della Samsung QE65Q60RATXZT, QLED e 4K, generalmente venduta al prezzo di ben 1.499,00€ e, solo per oggi, disponibile in quantità limitatissime ad appena 859,00€! Stiamo parlando di uno sconto di 640 euro, praticamente quasi il costo di una seconda TV, con cui potrete rinnovare la vostra postazione home cinema nel migliore dei modi. E non è tutto, perché gli ottimi sconti Mediaworld non si limitano al mercato home cinema, ma riguardano anche elettrodomestici e dispositivi tecnologici di vario genere, dalla mobilità elettrica sino ai sempre ambitissimi smartphone, anche qui con prezzi eccezionali.

Un esempio? Samsung Galaxy Note 10, ovvero uno tra più apprezzati dispositivi del 2019, in vendita per poche ore a soli 719,00€ in virtù dei canonici 979,00€. Uno sconto davvero interessante con cui acquistare quello che è, senza alcun dubbio, uno dei principali top di gamma del mercato di fine 2019! Ovviamente questi, come altri prodotti, sono parte della nostra selezione di promozioni di questa ricca giornata di sconti Mediaworld, tuttavia vi consigliao comunque di dare un’occhiata alla pagina completa della promozione in corso, così da poter dare uno sguardo a tutti, ma proprio tutti i prodotti in sconto. La pagina è raggiungibile a queste coordinate, nonché cliccando sul banner sottostante.

