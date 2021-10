Gamestop cerca esperti per la piattaforma Blockchain NFT

Lo scorso 25 ottobre la catena di vendita al dettaglio di prodotti per videogiochi ed elettronica di consumo, Gamestop, ha pubblicato un annuncio di lavoro alla ricerca di un ingegnere software senior per una possibile piattaforma NFT. Il candidato, se assunto, entrerà a far parte del “team NFT/Blockchain” di Gamestop.

“Gamestop è alla ricerca di un Sr. Software Engineer che si unisca al nostro team NFT/Blockchain”, osserva l’elenco di lavoro dell’azienda. “Questo ruolo sarà remoto e collaborerà con un team di ingegneri, product manager, designer e partner commerciali distribuiti negli Stati Uniti. In questo ruolo, contribuirai a progettare, creare e mantenere servizi altamente scalabili e componenti API di base, alimentando prodotti e funzionalità che deliziano milioni di clienti Gamestop”.

L’annuncio di lavoro di Gamestop segue un annuncio di lavoro NFT simile della società Reddit, pubblicato la scorsa settimana. Il sito americano di aggregazione e discussione di notizie sociali Reddit è alla ricerca di un ingegnere software senior per una piattaforma che presenta “beni digitali supportati da NFT”. I requisiti di lavoro di Gamestop sono simili all’elenco Reddit, ma Gamestop vorrebbe che il potenziale dipendente conoscesse cripto e NFT.