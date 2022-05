L’allenamento all’interno dello spazio domestico piace sempre di più e i dispositivi per praticarlo sono diventati sempre più ricercati e ricchi di appeal. Oggetti di design in grado sia di arredare che di trasformare gli ambienti casalinghi in vere e proprie palestre a misura dei nostri desideri. Garmin lo sa bene e, affiancando design, tecnologia e movimento, trasforma la vostra casa in una palestra dalle mille facce: una rilassante seduta di yoga, una sessione di allenamento sulla smart bike o dei semplici esercizi di fitness sul tappetino, per ogni necessità c’è una proposta tech, che non dimentica design e stile, per il proprio “ben-essere”.

È un messaggio inequivocabile: avere in casa uno spazio dedicato al fitness non è più solo uno sfizio, ma la piena consapevolezza di quanto sia importante avere uno stile di vita sano, attivo e dinamico. Se in soggiorno, accanto alla smart TV, alla libreria passante e all’angolo bar, figura anche una smart bike, capisci subito che chi vi abita sa interpretare, pienamente, la dinamicità dei nostri giorni: archiviato il modello “palestrato”, il nuovo trend è l’indoor training.

L’home fitness come parte integrante delle proprie abitudini… un concetto nato durante la scorsa edizione del Salone del Mobile di Milano, dove Garmin si è affiancata a brand di riferimento dell’arredamento come Lago. Meno esasperazione, più immediatezza. E poiché siamo in casa, anche meno divano e più esercizio. Magari da condividere con il partner, o con gli amici tramite una piattaforma social.

È questo il concetto alla base di “Casa Garmin”: l’abitazione che non è più solo un luogo di residenza, ma un centro dinamico dove tecnologia, tendenza e design si uniscono e creano una nuova dimensione. Uno spazio polivalente in cui chiunque può farsi trasportare da un wearable che lo accompagni per l’intera giornata. Oggi le “macchine” per l’allenamento domestico sono entrate tranquillamente in salotto, soprattutto grazie a dei design curati, compatti e facilmente adattabili ai diversi tipi di arredamento.

Non è più esclusivamente un discorso legato a pandemia e restrizioni (che, indubbiamente, hanno avuto il loro peso in questo nuovo trend), ma di una propensione a un nuovo stile di vita, una scelta interiore di benessere ed equilibrio. In questa transizione la tecnologia ha giocato un ruolo determinante: ora esistono device in grado di monitorare in ogni momento il nostro benessere, un concetto inedito e che va oltre la mera dimensione dello sport o dell’allenamento. Garmin, in questo specifico contesto, rappresenta una delle espressioni più riuscite sul mercato, proponendo molteplici linee di wearable, e prodotti, in grado di supportare ogni momento, e attività, della giornata.

Perché non iniziare la giornata con il “Saluto al Sole”, una sequenza di dodici asana da unire in un movimento fluido che regala vitalità al corpo e alla mente? Un tappetino nel salotto, magari in contrasto cromatico con il parquet del pavimento, la luce del nuovo giorno che filtra tra le tende e il Garmin Venu 2 Plus che controlla tutte le statistiche sulla salute, permettendo nello stesso momento di selezionare una playlist di musica ambient soffusa, da ascoltare con i propri auricolari.

Oppure potrebbero bastare due semplici pesetti, e una fascia elastica, per trasformare la camera nel palco di una masterclass scatenata, grazie allo smartwatch vívomove Style, dove un “personal trainer” potrà osservarci offrendoci profili attività per forza funzionale, circuiti di attività cardio ed esercizi per la respirazione.

E che dire di una pedalata, che sia rilassata e tranquilla o più tecnica e performante, nella comodità della propria abitazione? Magari davanti allo schermo durante una delle tanto attese tappe del Giro d’Italia, quando ci si riunisce con familiari e amici per condividere la passione del ciclismo internazionale che attraversa il nostro Bel Paese.

L’innovativa Tacx Neo Bike Smart trasforma i perimetri delle pareti nei margini della strada e il soggiorno nel rifugio dove ogni fantasia ciclistica è possibile. Una smart bike che riesce a inserirsi in modo armonico nell’ambiente domestico e divenire parte integrante dell’arredamento: un oggetto di design in grado di valorizzare l’ambiente e di testimoniare, in modo inconfutabile, le attitudini di chi lo possiede.

Un complemento alternativo di arredo che mostra come la tecnologia sia anche stile, gusto e originalità. Peraltro, un esempio di come Tacx Neo Bike Smart si integri perfettamente in ogni arredo, lo si è potuto vedere negli eleganti spazi del flag-ship store di Lago a Milano, esclusivo marchio di riferimento nell’arredamento italiano. Allo scorso Fuorisalone Garmin ha avviato il progetto “Ride Into Design”, una collaborazione che continua nell’eleganza di Casa Lago.

Ma lo stato di benessere non è solo dato dalla salute, livello di fitness, frequenza cardiaca, alimentazione equilibrata e qualità del sonno. Questi sono solo parametri di base di un concetto che va oltre, che esprime la propria personalità, che fa risaltare le caratteristiche personali: ogni attenzione che riversiamo su di noi passa anche dai dettagli, che rendono unici. Piacersi, prima di piacere. Valorizzarsi.

Anche la gradevolezza che si percepisce dal proprio aspetto contribuisce al proprio stato di benessere. E anche in questo caso Garmin e i suoi smartwatch ci vengono in aiuto: dentro, sono un piccolo concentrato di tecnologia; fuori, sono testimoni di passione e manifesto di stile. Questo grazie alle loro diverse colorazioni, eleganti o seducenti, che ben rispondono anche alle esigenze dell’armocromia, esaltando la naturale bellezza di chi li indossa.

Con “Casa Garmin” la rivoluzione tecnologica del benessere, tra fitness, sport, stile e design, ha il suo inizio.