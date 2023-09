Se avete visto e adorato The Boys (se non lo avete visto recuperatelo subito!) è il momento di preparasi ad altre assurde avventure nel mondo dei supereroi più irriventi e politically incorrect di sempre! Su Prime Video sta infatti arrivando Gen V (disponibile dal 29 settembre alle 2:00), la serie spin off dedicata alla Godolkin University School of Crimefighting, scuola per futuri supereroi gestita dalla Vought International.

Gen V, chi dovrebbe guardarla?

Come abbiamo detto Gen V è uno spin off della famosa serie The Boys. Stiamo parlando di una serie a tema supereroi decisamente fuori dagli standard e non adatta a tutti le persone. Nel mondo di The Boys infatti i supereroi sono molto super ma poco eroi, e anche i più buoni finiscono in ogni caso a commettere errori, ferire persone, infrangere la legge e causare danni ingenti. È un mondo di supereroi corrotti, egoisti e violenti, spesso con problemi psicologici e manie di onnipotenza.

Gen V racconta la storia di come questi presunti supereroi vengono addestrati, seguendo le vicende di giovani dotati di poteri nella loro vita “normale” e quotidiana all’interno della Godolkin University School of Crimefighting, la scuola diretta dalla multinazionale che gestisce tutti i supereroi, la Vaught International.

Se non avete problemi con sangue, sesso, violenza e irrevenrenze di qualsiasi tipo vi consigliamo caldamente di vedere Gen V e recuperare, se non l’avete ancora vista, The Boys. Trova entrambe su Prime Video, accessibile senza costi aggiuntivi sottoscrivendo l’abbonamento ad Amazon Prime, che oltre a questo vi offre tanti altri vantaggi, come le spedizioni veloci e gratuite.

Per concludere vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!