Uno dei temi più caldi degli ultimi mesi, dovuto a vari fattori esterni, è quello riguardante la crisi energetica e l’aumento dei prezzi di luce e gas. Per questo motivo pensiamo che ad alcuni di voi possano interessare le offerte di BLUETTI, società attiva da 10 anni nel settore di sistemi di produzione di energia alternativi e di accumulatori portatili. Per il Black Friday potrete acquistare questi prodotti con sconti che arrivano fino a 700€!

Questa promozione riguarda varie tipologie di prodotti che vanno da batterie con generatori solari a sistemi di alimentazione alternativi della rete elettrica domestica. Se siete interessati per esempio a un sistema di alimentazione alternativo e portatile, magari per le vostre avventure all’aria aperta, potrebbe interessarvi il kit che comprende la batteria BLUETTI EB70, con capacità di 716Wh e potenza nominale di 1000W, e il pannello solare BLUETTI PV200. Con un ingresso massimo di 200W, una ricarica completa di questa centrale elettrica richiede 3-4 ore con l’utilizzo dei pannelli solari. Grazie a uno sconto di 200€ potrete acquistare questo kit a meno di 1.099€.

Le offerte comunque comprendono tantissimi prodotti diversi per varie esigenze, sia domestiche che per il viaggio. Vi consigliamo quindi di dare un’occhiata alla pagina dedicata per trovare il prodotto più adatto alle vostre esigenze.

