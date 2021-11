Giro di vite della Finlandia sulla vendita delle valute virtuali

Sulla scia del crescente entusiasmo verso le criptovalute, i regolatori finlandesi hanno rilasciato un avviso formale. Il 24 novembre, l’Autorità di vigilanza finanziaria (FIN-FSA) ha dichiarato: “Solo i fornitori di valuta virtuale registrati possono commercializzare valute virtuali e servizi correlati in Finlandia. La commercializzazione di valute virtuali in Finlandia è consentita solo alle entità registrate come fornitori di valuta virtuale in Finlandia.

La Finlandia è un Paese altamente liberista economicamente, al 17 ° posto nell’Indice per la libertà economica. Tuttavia, come il CEO di LocalBitcoins Sebastian Sonntag ha detto a Cointelegraph dopo aver ricevuto la licenza FSA nel 2019: “I controlli nel settore finanziario sono di qualità particolarmente elevata e la posizione dei clienti è ben protetta”.

Sembra che la FSA sia desiderosa di proteggere gli investitori, in particolare il commercio al dettaglio, che hanno maggiori probabilità di essere influenzati dalle attività di marketing. Il comunicato stampa della FSA è una risposta diretta all’aumento del marketing delle valute virtuali e dei servizi correlati in tutta la Finlandia. I media finlandesi hanno osservato un aumento del traffico di articoli di criptovaluta, mentre in un recente editoriale dell’Helsinki Times, gli scrittori hanno concluso che la crittografia è alla moda in Finlandia e manterrà la sua popolarità per gli anni a venire.

Altrove in Finlandia, l’adozione locale delle criptovalute è in fermento. La società finlandese di eSport Elisa Esports, ad esempio, ha annunciato una partnership con la società di criptovaluta Coinmotion per rafforzare la scena nordica degli eSport. Tuttavia, l’elenco delle entità supervisionate che operano nello spazio delle criptovalute e delle valute virtuali è ancora piccolo. Meno di 10 aziende sono registrate, quindi il recente avviso potrebbe essere un cenno verso la regolamentazione futura e il panorama normativo in evoluzione.

Fondamentalmente, la FSA non può essere rivolta ai clienti finlandesi che visitano siti web stranieri. Né la recente iniziativa riguarda la pubblicità su siti web internazionali non esplicitamente rivolta ai cittadini finlandesi. Di conseguenza, mentre i regolatori fanno i conti con il mercato locale, i cripto-sostenitori finlandesi possono continuare a visitare i siti Web crittografici internazionali.