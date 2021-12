Gli investitori conoscono dogecoin più di ethereum

Secondo un rapporto intitolato “Grayscale Bitcoin Investor Study 2021”, bitcoin rimane la criptovaluta più popolare, ma c’è una significativa consapevolezza di altre risorse crittografiche o “altcoin”. Mentre il 99% degli investitori ha indicato di conoscere bitcoin, anche dogecoin ed ethereum sono risultate in cima alle scelte degli investitori, con oltre la metà di essi che afferma di esserne a conoscenza. Gli investitori, tuttavia, sembrano essere più vicini al token a tema cane rispetto a ethereum.

Quasi tre quarti (74%) degli investitori hanno dichiarato di aver sentito parlare di dogecoin, rispetto al 56% di ethereum. Mentre la domanda di bitcoin è aumentata in modo sostanziale, con oltre un quarto (26%) degli investitori intervistati che afferma di possedere già bitcoin, è vero anche che essi hanno diversificato gli investimenti in criptovalute alternative, altrimenti note come “altcoin”. Di questo gruppo di investitori, il 46% e il 44% detenevano anche congiuntamente ethereum e dogecoin nei loro conti.

Con un massiccio aumento della popolarità delle criptovalute nel 2021, le monete meme hanno dominato il mercato. La prima moneta, nata come parodia di bitcoin nel 2013, è stata dogecoin, ispirata al cane giapponese shiba inu. Nel 2021, dogecoin è salito di quasi il 15.000% nella prima parte dell’anno per segnare massimi record a 0,76 dollari l’8 maggio, grazie alla pubblicità del CEO di Tesla Elon Musk. Dogecoin ha anche visto un aumento dell’adozione poiché la catena di cinema con sede negli Stati Uniti AMC Theatres e il rivenditore di elettronica online Newegg hanno ufficialmente consentito pagamenti nella popolare criptovaluta.