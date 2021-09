Gli NFT arrivano anche da Burger King

Burger King ha annunciato il lancio di una nuova campagna di token non fungibili (NFT) in collaborazione con il marketplace NFT Sweet. Gli NFT sono un tipo di token crittograficamente unico che può rappresentare la proprietà di cimeli sportivi, biglietti per concerti o opere d’arte.

Come parte dell’iniziativa Burger King Real Meals NFT, i codici QR appariranno su quasi sei milioni di scatole di pasti, sbloccando un collezionabile digitale. L’NFT fa parte della campagna “Keep It Real Meals” di Burger King, realizzata in collaborazione con le celebrità Nelly, Anitta e LILHUDDY.

La raccolta degli oggetti da collezione digitali consente ai clienti di sbloccare NFT, il che, a sua volta, può portare a una varietà di premi che vanno da oggetti da collezione digitali 3D Burger King, a forniture di panini Whopper per un anno, prodotti autografati o persino una “chiamata una volta nella vita con una delle celebrità della campagna”.

Burger King comunque non è l’unico brand a entrare in questo settore. Il mese scorso, ad esempio, il produttore di birra Budweiser ha cambiato l’icona del proprio profilo Twitter in un razzo di birra disegnato a mano NFT che ha acquistato per 8 Ethereum, pari a circa 26.000 dollari dell’epoca, e ha registrato un nome di dominio Ethereum, beer.eth, per 30 ETH, pari a circa 100.000 dollari.

Oltre a Budweiser, anche il colosso globale dei pagamenti Visa è entrato nello spazio NFT, acquistando lo scorso mese un’icona CryptoPunk per 165.000 dollari.