Gli NFT arrivano sul wallet di Coinbase

Coinbase ha annunciato recentemente che Coinbase Wallet sarà presto in grado di supportare gli NFT, offrendo agli utenti la possibilità di visualizzare le loro collezioni e accedere ai principali mercati NFT come OpenSea. Coinbase non ha specificato una data esatta per il lancio, ma ha detto che gli utenti dovranno avere l’ultima versione dell’estensione del browser installata per accedere alle funzionalità.

Guardando avanti nel 2022, Coinbase ha dichiarato che prevede di espandere il suo supporto per gli NFT, oltre a rendere la sua funzione di trading di scambio decentralizzato più accessibile e conveniente.

Coinbase Wallet ha una funzione di integrazione DEX che consente agli utenti di convertire le loro partecipazioni attraverso vari scambi decentralizzati. Come riportato da Cointelegraph, Coinbase ha recentemente presentato una nuova estensione del browser per il suo portafoglio che consente agli utenti di accedere a una gamma più ampia di risorse crittografiche sui principali DEX.

Mentre la mania di NFT si è raffreddata in modo significativo negli ultimi mesi, la crescita degli oggetti da collezione digitali è una delle tendenze più determinanti del 2021. Cointelegraph Consulting stima che le vendite totali di NFT dovrebbero superare i 17,7 miliardi di dollari quest’anno. I dati di NonFungible mostrano che le vendite settimanali hanno raggiunto il picco a fine agosto a oltre 1,6 miliardi di dollari.

Classificato per volume totale, Coinbase è ora il secondo più grande scambio di criptovaluta al mondo, secondo CoinMarketCap. Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, supporta già un mercato NFT e in ottobre ha annunciato il supporto per depositi e prelievi NFT multi-catena.