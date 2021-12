Gli NFT di Astro Boy arrivano su OpenSea

Con l’aiuto della startup di soluzioni NFT, Tezuka Productions ha lanciato il suo primo progetto artistico NFT ufficiale: “From the Fragments of Tezuka Osamu”, un’opera d’arte digitale unica di Astro Boy. L’NFT, che è un mosaico che utilizza più di 4.000 fogli di manoscritti del manga, è stata messa all’asta oggi sul mercato OpenSea.

Una collezione di NFT Astro Boy denominata “Generative Art NFT” è stata venduta prima dell’asta del mosaico, che presenta una raccolta di immagini generate casualmente che sono state utilizzate nel mosaico NFT. Ad un prezzo fisso di 0,08 ETH, circa 310 dollari, un titolo di un migliaio di NFT è stato completamente esaurito entro un’ora. Nel frattempo, l’account Twitter ufficiale del progetto NFT ha avvertito i collezionisti di falsi NFT venduti su OpenSea, testimoniando la popolarità della collezione di opere d’arte digitali.

Tezuka Osamu, un’icona della cultura pop giapponese, è propagandato come il “Dio dei manga”, con le sue storie fantasiose ma realistiche come Astro Boy, Phoenix e Black Jack. Tezuka Productions prevede di generare NFT degli ultimi due, seguendo Astro Boy. In linea con un messaggio filantropico nelle opere di Tezuka, il 20% delle entrate nette del progetto sarà donato all’UNICEF e ad altri enti di beneficenza locali per i bambini.

All’inizio di quest’anno, anche gli oggetti da collezione NFT di un altro celebre manga chiamato “Fist of the North Star”, la cui prima pubblicazione risale al 1983, hanno incontrato un’accoglienza positiva da parte dei fan, vendendo 418 pacchetti limitati, il giorno dell’uscita.