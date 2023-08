Vi ricordate di Bored Ape Yacht Club? Gli NFT raffiguranti una scimmia, in diversi contesti e con diversi outfit, che spopolarono per un paio d’anni divenendo un vero e proprio oggetto del desiderio per i collezionisti, al punto da venire venduti per decine di migliaia di dollari ed essere promossi dalle più disparate stelle del Jet Set?

Ecco, ci auguriamo per voi che non siate fra gli acquirenti di questi NFT, perché si sono rivelati essere quello che tutti sospettavamo: puro fumo negli occhi. Recentemente, difatti, i possessori degli NFT della serie Bored Ape Yacht Club hanno intentato una causa legale contro la casa d’aste Sotheby’s per aver venduto loro questi “beni” digitali.

Le motivazioni? Gli acquirenti si sono pentiti dei loro costosi acquisti dopo che il valore degli NFT è crollato vertiginosamente in pochissimi mesi. In sostanza, la bolla è scoppiata e chi ha speso una valanga di soldi ora accusa Sotheby’s di aver inflazionato i prezzi nel 2021, quando promuoveva gli NFT come il futuro dell’arte digitale.

Secondo quanto affermato nella denuncia, Sotheby’s avrebbe tratto in inganno gli investitori creando, volontariamente, un’alone di legittimità attorno agli NFT di Bored Ape Yacht Club. Questo, assieme al non aver mai menzionato la piattaforma FTX, ora screditata, ha permesso alla casa d’aste di gonfiare i prezzi, già elevati, di questi NFT, definendoli pezzi da collezione destinati ad aumentare il loro valore negli anni.

Nella querela viene affermato, inoltre, che per spingere la vendita della collezione Bored Ape Yacht Club, Sotheby’s avrebbe mentito spudoratamente, presentando gli NFT come delle proprietà di un tradizionale collezionista d’arte, lasciando intendere ai compratori che il mercato degli NFT avesse superato i confini della “nicchia”, trasformando queste opere digitali in in “vere e proprie opere d’arte tradizionali”.

Ovviamente, i querelanti, avrebbero acquistato gli NFT con l’obbiettivo di ottenere profitti dalla loro vendita futura, cosa che però non succederà, in quanto il valore del lotto venduto da Sotheby’s è colato a picco e, a oggi, il suo valore e stimato per soli 50.000$. Se ve lo state chiedendo, l’asta tenutasi nel 2021 aveva generato un ricavo di 24,4 milioni di dollari per la vendita di 101 NFT firmati Bored Ape Yacht Club.

Non è una novità che gli acquirenti degli NFT di Bored Ape Yacht Club siano in collera per “l’esplosione della bolla”, per chi non ne fosse a conoscenza, precedentemente erano già state citate in giudizio sia Yuga Labs, l’azienda produttrice della serie, sia tutte le star che avevano supportato questi NFT, portandoli ad avere prezzi da capogiro e a diventare un trend negli scorsi anni.