Gli NFT sono il futuro di donazioni e beneficenza?

L’interesse da parte dell’utenza nei confronti delle donazioni e delle raccolte benefiche via NFT sembra essere in continua crescita. Tra i tanti progetti nati di recente ad esempio uno sta conoscendo un particolare successo, si tratta di Care Package, lanciato da Jack Butcher, il fondatore di Visualize Value, che si descrive come “il sistema operativo per i creatori di valore”. Care Package è una campagna di beneficenza che cerca di raccogliere fondi per le famiglie afghane bisognose utilizzando la piattaforma di blogging basata su ethereum Mirror.

La campagna offre un’unica edizione NFT “CARE Package for Afghanistan” per ETH 0,03, pari a circa 114 dollari e 10 per ETH 0,28 (1,062 dollari). Il pacchetto a edizione singola, che conteneva un totale di 1.000 NFT, è già esaurito mentre ci sono ancora molti pacchetti di assistenza 10x. Il progetto finora ha già raccolto 59,54 ETH, pari a circa 225.000 dollari. Utilizzando contratti intelligenti, tutti i proventi vengono instradati direttamente a Care.org, un’organizzazione umanitaria internazionale.

Secondo i dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, le recenti catastrofi hanno lasciato oltre 18 milioni di persone in Afghanistan bisognose di assistenza umanitaria. Inoltre, i rappresentanti dell’UNICEF affermano che almeno 1 milione di bambini in Afghanistan potrebbe soffrire di malnutrizione acuta grave senza cure immediate.

Il progetto Care Package NFT è solo una delle campagne che utilizzano oggetti da collezione digitali come mezzo per raccogliere fondi. Ad agosto scorso la piattaforma generativa di opere d’arte NFT Art Blocks ha raccolto oltre 23 milioni di dollari per beneficenza. Secondo quanto riferito, gli artisti NFT sulla piattaforma donano tra il 10% e il 25% dei propri guadagni.

Inoltre, l’imprenditore Tony Hollingsworth ha lanciato Listen, un progetto che mira a raccogliere 100 milioni di dollari utilizzando NFT per aiutare un miliardo di bambini poveri di tutto il mondo. Hollingsworth ha mobilitato un esercito di 200 artisti dell’industria cinematografica e musicale per creare le arti digitali.

“Le NFT spingono il rapporto tra arte e filantropia in un paradigma completamente nuovo. L’arte digitale può creare e sostenere movimenti in modi che l’arte fisica non può fare”, ha detto Butcher. “Le comunità native di Internet possono organizzarsi rapidamente per indirizzare grandi quantità di capitale istantaneamente, da qualsiasi luogo, a chiunque”.