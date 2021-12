Gli USA vogliono contrastare la corruzione combattendo le criptovalute

L’amministrazione Biden ha rilasciato il documento attraverso una dichiarazione dal sito web della Casa Bianca lunedì. Come si legge nella dichiarazione, la strategia pone particolare enfasi alla riduzione “della capacità degli attori corrotti di utilizzare gli Stati Uniti e i sistemi finanziari internazionali per nascondere i beni e riciclare i proventi di atti di corruzione”.

Nel primo capitolo del documento, intitolato “Holding Corrupt Actors Accountable”, si afferma che il DOJ combatterà l’uso delle criptovalute per la finanza illecita attraverso una nuova task force dedicata: “Il DOJ utilizzerà una task force di nuova costituzione, il National Cryptocurrency Enforcement Team, per concentrarsi specificamente su complesse indagini e procedimenti giudiziari di abusi criminali della criptovaluta”.

Il riciclaggio di denaro è una preoccupazione persistente tra i regolatori per quanto riguarda le criptovalute, in particolare le stablecoin. Da Gary Gensler a Jerome Powell, le risorse digitali ancorate alla fiat sono percepite come strade non regolamentate per il pagamento globale che possono scalare rapidamente attraverso reti di pagamento illegali, a causa della loro elevata liquidità. Questa non è stata l’unica menzione della crittografia nella strategia: nel secondo capitolo, intitolato “Curbing Illicit Finance” il governo riassume gli sforzi degli Stati Uniti per rivedere i rischi posti dalle risorse digitali e per cooperare con altre nazioni nello sviluppo di una valuta digitale della banca centrale.

Pur riconoscendo le efficienze e le comodità create dalla tecnologia, nomina numerose attività illecite per le quali viene presumibilmente utilizzata la crittografia, tra cui il traffico di stupefacenti e l’evasione delle sanzioni. Le criptovalute sono anche uno strumento sempre più popolare per gli attacchi ransomware. La natura non reversibile delle transazioni crittografiche lascia le vittime senza alcun ricorso per riavere i loro soldi dai criminali informatici che estorcono loro denaro.