Google Calendar non funziona da almeno un paio d’ore (ora sono le 17:30 circa del 21 settembre) e sembra che la situazione sia abbastanza seria. Ogni volta che si apre la pagina c’è un errore 500 o 503, o a volte un semplice messaggio “la pagina non funziona”.

Se siete abituati ai down di Whatsapp, potrebbe sembrare un incidente qualunque, ma non è così. Prima di tutto i servizi Google in genere non hanno di questi problemi, ma soprattutto Google Calendar è uno strumento di lavoro cruciale per centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.

In questo momento ci sono riunioni che stanno saltando, incontri tra clienti e fornitori. Ci sono persone che semplicemente non possono lavorare, il che apre la strada a vere e proprie denunce che potrebbero raggiungere Google nelle prossime settimane – l’ammontare dei danni potrebbe tranquillamente essere milionario.