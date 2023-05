Google intende eliminare gli account rimasti inattivi per due anni. La decisione fa parte degli sforzi che il gigante di Internet sta compiendo per rafforzare le misure di sicurezza per la sua vasta base di utenti, ha dichiarato l’azienda. La nuova politica di inattività non riguarderà inoltre gli account aziendali e quelli utilizzati dalle scuole.

L’operazione sarà avviata a dicembre 2023. L’eliminazione dell’account significa Gmail, Google Drive, Google Photos e così via. Chi ha un vecchio account che non usa da tempo, ma dove ci sono dati che vuole conservare, dovrà loggarsi almeno una volta entro la fine del 2023.

Google invierà “notifiche multiple” nei mesi precedenti l’eliminazione di un account e inizierà l’epurazione da quelli creati e mai più utilizzati; questi, in genere, sono account che qualcuno crea perché ha bisogno di un indirizzo email nuovo per un solo utilizzo – magari per registrarsi a un servizio – e poi non torna mai più a utilizzarlo.

Per mantenere un account attivo basta pochissimo, azioni semplici come leggere o inviare una mail, usare Google Drive, guardare un video Youtube e altre cose simili. Qualunque attività fatta con l’account in questione sarà sufficiente per considerarlo attivo.

Le ragioni di questa novità, secondo Google hanno a che fare con la sicurezza. “La nostra analisi interna mostra che gli account abbandonati hanno una probabilità almeno 10 volte inferiore rispetto agli account attivi di avere la verifica in due passaggi impostata. Ciò significa che questi account sono spesso vulnerabili e, una volta compromessi, possono essere utilizzati per qualsiasi cosa, dal furto di identità a un vettore per contenuti indesiderati o addirittura dannosi, come lo spam”, si legge sul blog di Google.