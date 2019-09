Google Machine Learning Checkup per tutte le imprese italiane

Machine Learning Checkup di Google è uno strumento gratuito che permette alle imprese italiane di valutare la propria maturità per l’adozione dell'intelligenza artificiale.

Google, in collaborazione con la School of Management del Politecnico, ha sviluppato Machine Learning Checkup, uno strumento gratuito che permetterà alle imprese italiane di valutare, settore per settore, la propria maturità per l’adozione dell’intelligenza artificiale e di capire come sfruttare al meglio le soluzioni offerte da questa innovazione.

Uno dei primi esperimenti in tal senso è avvenuto coinvolgendo la bresciana Saccheria F.lli Franceschetti, che dal 1939 produce sacchi sfruttando vecchi tessuti. Oggi è il terzo distributore di imballaggi flessibili in Europa. Nel tempo è riuscita a mantenersi competitiva puntando sull’innovazione: l’intelligenza artificiale le permette di ottimizzare la gestione dei magazzini e di monitorare i processi aziendali in tempo reale. I ricavi dell’azienda sono passati da 16 milioni di euro nel 2015 a quasi 20 milioni di euro nel 2019 e la sua marginalità è raddoppiata. Inoltre grazie all’ottimizzazione dei processi, il numero di reclami da parte dei clienti si è ridotto enormemente.

“La competenza tecnologica di aziende come Saccheria Franceschetti è un’ispirazione per Google, e pensiamo che in Italia ci siano migliaia di piccole e medie imprese che potrebbero beneficiare delle stesse competenze”, sostiene Google.

Un altro caso emblematico è quello di Agrintesa, una cooperativa di Faenza che serve 4.000 piccole e medie aziende agricole. “Il riconoscimento delle immagini basato sull’intelligenza artificiale aiuta Agrintesa a selezionare parte della propria produzione da oltre 440.000 tonnellate l’anno, classificando rapidamente i frutti per dimensione, qualità e forma”, spiega Google. “Nei due anni dall’introduzione di questa soluzione, Agrintesa ha accelerato i processi e migliorato la qualità dei propri prodotti a vantaggio della propria clientela, e si attende un aumento della marginalità del 10% in due anni”.

Questi risultati sono stati possibili grazie al Machine Learning Checkup e chi aderirà al progetto riceverà “un rapporto personalizzato che illustra i potenziali benefici e le migliori applicazioni di intelligenza artificiale per la propria attività”. Lo strumento aiuta inoltre le aziende a “compiere dei passi concreti verso la sua implementazione”: insieme al rapporto, verranno indicati i servizi disponibili di consulenza dedicata e gratuita presso le Camere di commercio locali, insieme agli incentivi a sostegno dell’innovazione per le imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.

Al momento Machine Learning Checkup si focalizza in Italia su: agricoltura, allevamento, tessile, arredamento, metal-siderurgico e meccanico. “Tra le soluzioni più versatili, riconoscimento dei suoni e delle immagini – come sta facendo Agrintesa per la selezione della frutta – e analisi predittiva, che può essere d’aiuto per esempio per ottimizzare i tempi di semina e raccolta, oppure nella pianificazione logistica”, conclude Google. “Sono soluzioni già utilizzate oggi e che in alcuni casi possono portare a incrementi di produttività fino all’80%, come evidenzia la ricerca svolta in quest’ambito dalla School of Management del Politecnico”.