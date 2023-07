State cercando uno strumento che faccia da hub di controllo centrale per tutti i vostri dispositivi smart? Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di eBay su Google Nest Hub di 2ª generazione, che potrete acquistare oggi con uno sconto addirittura del 50%.

Grazie alla promo lo pagherete solo 49,00€. Si tratta di un prezzo davvero molto basso, considerando che normalmente Google Nest Hub ha un costo che si aggira intorno ai 100€. Quindi, dato l’ottimo rapporto qualità-prezzo, vi consigliamo vivamente di approfittare dell’offerta, prima che termini.

Il Nest Hub diventerà il cuore pulsante della vostra smart home, permettendovi di controllare tutti i dispositivi compatibili con un solo tocco sul suo display. In alternativa, potete sfruttare l’assistente vocale Google per comandi veloci e intuitivi.

Ma le sue funzionalità non si fermano certo qui! Il Nest Hub vi offre anche la possibilità di godervi film, video, serie TV e tutti i vostri programmi preferiti in pochi secondi, grazie all’accesso rapido ai servizi di intrattenimento che amate. Grazie allo speaker ancora più potente avrete anche un audio nitido e di qualità, e portando con voi il comodo display LCD da 7″ vi potrete godere i contenuti in qualsiasi stanza.

Inoltre, il Nest Hub vi aiuterà a organizzare la vostra giornata, tenendovi aggiornati sugli impegni e mettendo a vostra disposizione il calendario in qualsiasi momento. Grazie alla sua incredibile versatilità potrete perfino posizionarlo sul comodino per sfruttare le sue funzioni di sveglia personalizzabili: in questo modo vi sveglierete gradualmente con luci e suoni delicati, diversamente da quanto avviene con le sveglie tradizionali.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

