Se desiderate semplificare la gestione dei vostri dispositivi smart con semplici comandi vocali, non potete lasciarvi sfuggire l’opportunità di avere Google Nest Hub di 2ª generazione praticamente a metà prezzo.

Questo incredibile prodotto per la vostra smart home è in super offerta su eBay e costa solo 54€, contro un prezzo base di 99,90€. Un’occasione da cogliere al volo, considerando l’utilità e la versatilità di questo ottimo dispositivo, perfetto per il controllo degli elettrodomestici e perfino come altoparlante per guardare contenuti e ascoltare musica.

Il Google Nest Hub è il centro di controllo perfetto per la vostra smart home, perché vi permetterà di gestire tutti i dispositivi compatibili con un semplice tocco sullo schermo o tramite rapidi comandi vocali con l’assistente Google. Inoltre, potrete anche guardare film, serie TV e video grazie all’accesso rapido ai vostri servizi di intrattenimento preferiti.

Lo speaker, ora ancora più potente, offre un audio potente e chiaro, mentre il display LCD da 7″ è perfetto da tenere sempre con voi, perché vi permetterà di godervi i contenuti che più amate in ogni stanza.

Il Nest Hub vi terrà anche aggiornati sugli impegni giornalieri, grazie ai promemoria e al calendario sempre a portata di mano. Questo dispositivo così versatile è perfetto anche come sveglia sul vostro comodino, offrendovi diverse tipologie di sveglie fra cui scegliere: da una luce soffusa e graduale a suoni delicati, nulla a che vedere con le fastidiosissime sveglie tradizionali.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

