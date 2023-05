La sicurezza domestica è fondamentale per sentirsi protetti da ospiti indesiderati e dormire sonni tranquilli. Ebbene, se siete alla ricerca di una videocamera di sorveglianza interna vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta di Mediaworld sulla Google Nest Cam, oggi scontata del 30%!

Potrete, infatti, spendere appena 69,00€ invece di 99,99€ per la videocamera di sorveglianza prodotta da Google. Insomma, risparmierete ben 30,00€ e avrete a disposizione un dispositivo dotato di tantissime funzionalità smart, grazie al quale saprete cosa succede in casa vostra in qualsiasi momento, ovunque voi siate.

Google Nest Cam, vista superiore. © 2021 Alphabet Inc.

Nest Cam registrerà, infatti, video a risoluzione 1080p HD di giorno e di notte, trasmettendolo direttamente nel vostro smartphone o tablet grazie al collegamento col vostro account Google. Inoltre, vi invierà notifiche sul vostro dispositivo solo quando sarà importante, avvisandovi in modo diverso a seconda dell’attività rilevata, come l’ingresso di una persona conosciuta o l’uscita di un animale domestico.

Avrete, inoltre, a disposizione ben 3 ore di cronologia video degli eventi che potrete riavvolgere, oppure salvare e condividere in formato clip, il tutto con la massima privacy. Le registrazioni di Nest Cam sono, difatti, protette dalla crittografia video AES a 128 bit, mentre il collegamento con l’account Google vi fornirà ulteriori strumenti di protezione, come il rilevamento di attività sospette e la verifica in due passaggi.

Infine, Nest Cam è dotata anche di un microfono e speaker integrati, grazie ai quali potrete intervenire tramite l’app Google Home. Per iniziare a utilizzare la videocamera vi basterà collegarla alla corrente e configurarla con pochi rapidi passaggi: il suo design vi consentirà di posizionarla su una parete o su una superficie piana come una mensola o un mobile, dandovi così la massima flessibilità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate assicurarvi il prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che la promozione termini del tutto!

