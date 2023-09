Siete amanti dell’avventura e volete immortalare tutti i vostri viaggi, l’acquisto perfetto per voi è senz’altro la GoPro Hero10. Questa piccola ma ultra performante action cam vi permetterà, infatti, di registrare video in altissima qualità, ed è così piccola che si può infilare persino in tasca. La bella notizia? Su Amazon è in sconto al minimo storico!

La GoPro Hero10, infatti, potrà essere vostra a soli 299,00€, con un risparmio di ben 50,00€ rispetto al suo prezzo medio di 349,00€. Inoltre, l’offerta è resa ancor più alettante dal fatto che potrete optare per il pagamento in 5 comode rate mensili da soli 59,80€. Insomma, si tratta di un’occasione davvero ottima e che difficilmente si ripresenterà a breve, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Grazie al potente chip GP2, questa action cam offre prestazioni di primo livello, registrando video in 5,3K e raddoppiando la frequenza dei fotogrammi. La tecnologia HyperSmooth 4.0 garantisce poi una stabilizzazione eccezionale, anche in situazioni ad alta velocità, mentre la capacità di gestire condizioni di scarsa illuminazione e un migliore allineamento orizzontale assicurano riprese impeccabili.

Inoltre, l’innovativo schermo LCD frontale semplifica la composizione delle inquadrature per i vlog e i selfie, consentendo di impostare rapidamente le modalità, controllare le registrazioni e condividere i contenuti. Grazie alla capiente batteria da 1720 mAh avrete a disposizione un’autonomia notevole, riuscendo a registrare per tutto il giorno senza doverla collegare alla corrente.

Infine, la robusta struttura impermeabile della GoPro HERO10 vi permetterà di utilizzarla senza preoccupazioni in qualsiasi ambiente. Dal fango alla neve, fino a 10 metri di profondità nell’acqua, la camera resisterà a qualsiasi intemperia, mentre il copri obiettivo resistente e antigraffio fornisce ulteriore protezione contro urti e danni accidentali.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!