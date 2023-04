Le action cam rappresentano il dispositivo perfetto da portare con sé durante le escursioni e le gite all’aperto, dato che consentono di immortalare tutti i momenti salienti delle avventure e di condividerli con amici e parenti. Se state pensando di acquistarne una in occasione delle belle giornate in arrivo vi consigliamo la fantastica GoPro HERO9, una delle migliori in assoluto, oggi scontata su Amazon di oltre 130,00€!

Potrete, infatti, spendere solamente 297,99€ per l’action cam invece di 429,99€, ma non è tutto. Avrete anche modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo l’acquisto ancor più accessibile.

La GoPro HERO9 vi permetterà di realizzare video in 5K e foto da 20MP grazie al nuovo e migliorato sensore da 23,6MP, ancor più nitido e potente rispetto al modello precedente. Riuscirete, dunque, a immortalare catture incredibilmente realistiche e fluide, mentre l’allineamento con l’orizzonte integrato nella fotocamera vi consentirà di ottenere sempre inquadrature perfette.

L’action cam è dotata di ben due display: l’ampio touch screen posteriore con zoom tattile vi permetterà di controllare intuitivamente e con rapidità le impostazioni di cattura, mentre il luminoso pannello anteriore vi mostrerà un’anteprima live di ciò che state registrando, aiutandovi a trovare subito l’inquadratura e il posizionamento ideali.

Inoltre, potrete trasmettere in live streaming a 1080p sui social media tramite la GoPro App, collegando il dispositivo al vostro smartphone e sfruttandone la connessione a internet. Al termine della diretta potrete poi salvare le riprese sulla Micro SD, in modo da rivederle ogni qual volta desideriate.

Infine, la GoPro HERO9 presenta tantissime funzionalità utili che vi divertirete a scoprire, come il TimeWarp 3.0 per realizzare spettacolari scene in time lapse, lo Slow Motion 8x e l’HindSight, che vi consentirà di catturare video fino a 30 secondi prima che voi premiate effettivamente il pulsante per iniziare a registrare. In questo modo non perderete nessun momento importante, immortalando tutti gli attimi indimenticabili delle vostre avventure.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto della GoPro HERO9, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi invitiamo ancora una volta ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!