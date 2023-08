Lo scorso settembre sono circolate in Rete immagini di GTA VI, e all’epoca la notizia richiamo l’attenzione di moltissime persone, soprattutto perché pochi giorni dopo arrivò la conferma che le immagini erano autentiche. Il prossimo gioco di Rockstar era stato svelato in anticipo, e Rockstar comprensibilmente non ne era affatto contenta.

Di recente sono emersi altri dettagli, in qualche modo stupefacenti. Salta fuori infatti che a rubare e diffondere le informazioni è stato un membro del gruppo Lapsus$ – condannati qualche giorno fa. Un ragazzo, Arion Kurtaj, che all’epoca era poco più che maggiorenne, e che si trovava in un hotel e in attesa di giudizio per gli attacchi portati contro Sony.

Da quella stanza di hotel, in qualche modo, sarebbe riuscito a trasformare una più che ordinaria Amazon Fire TV stick in un dispositivo di hacking tanto improbabile quanto efficace – insieme a una tastiera e uno smartphone che si era procurato separatamente.

Kurtaj è riuscito a introdursi nello spazio Slack di Rockstar Games, presentandosi apertamente come un intruso per poi procedere alla sottrazione dei dati. Il tutto mentre ufficialmente gli era stato proibito l’accesso a Internet.

Il gruppo Lapsus$ si è reso protagonista di attacchi eclatanti a diverse aziende, tra cui Revolut, Uber, Microsoft e Sony (tra gli altri), ma non è chiaro quanto abbiano guadagnato dalle loro azioni, perché le aziende in questione non hanno mai dichiarato di aver pagato riscatti.

Ma in che senso una Fire TV Stick?

Secondo quanto riporta la BBC, “gli indagatori affermano che è stato colto in flagrante quando la polizia della City di Londra ha perquisito la sua stanza d’albergo. [… ] ai giurati è stato detto che la polizia ha trovato nel suo televisore d’albergo un Amazon Fire Stick che gli permetteva di connettersi ai servizi di cloud computing con uno smartphone, una tastiera e un mouse appena acquistati”.

Per collegarsi a Internet è sufficiente lo smartphone naturalmente, e la tastiera potrebbe essere un accessorio necessario per digitare codice – cosa che sicuramente capita se stai violando un sistema.

Non è chiaro tuttavia che ruolo avesse la Fire TV Stick in questo attacco; forse è stata un elemento cruciale dell’operazione, e senza di essa Kurtaj non avrebbe mai potuto estrarre le informazioni su GTA 6? Forse, magari, lo smartphone non aveva la SIM e in qualche modo la Fire TV Stick è stata usata come un router? O forse non c’entra niente e la usava per guardarsi The Boys tra un attacco e l’altro, e gli investigatori hanno preso un abbaglio?

Chissà se lo sapremo mai