Guadagnare utilizzando la tecnologia blockchain è possibile, ma attenzione ai rischi

Molti sono attratti dal nuovo settore delle criptovalute e della tecnologia blockchain dalla promessa di guadagni relativamente facili. Questo in parte è vero, ma in parte no, perché bisogna comunque studiare e documentarsi bene prima di rischiare dei capitali, in quanto le varianti coinvolte sono tante. Inoltre, se ormai quasi tutti sanno come guadagnare soldi con le criptovalute, ossia effettuando il mining oppure la compra-vendita, molto pochi sanno che anche su blockchain ci sono opportunità di guadagno.

Blockchain è decentralizzata

Anzitutto bisogna sapere che è possibile utilizzare le risorse del proprio processore per aiutare nella blockchain e ottenere una ricompensa. Ci sono diversi modi in cui è possibile guadagnare denaro, ad esempio condividendo video o foto, inviando e-mail, visitando siti Web dal browser, guardando gli annunci o semplicemente mantenere il computer acceso e consentire l’utilizzo della RAM e del processore.

Vendita online delle proprie risorse

Esistono molte piattaforme blockchain che ti consentono di noleggiare il proprio spazio di archiviazione inutilizzato, la larghezza di banda di Internet e la potenza del processore ed è possibile essere pagato in token crittografici della piattaforma blockchain a cui avremo noleggiato le nostre risorse. Tutto è controllato da blockchain decentralizzate e reti P2P che elimina il controllo dai server centralizzati.

Photo credit - depositphotos.com

Guadagni da Blockchain

Con le app decentralizzate, il guadagno è potenzialmente illimitato in quanto, essendo pagato in token crittografici proprietari dell’applicazione, non è possibile stimare esattamente il rendimento.

Rischi potenziali

Costo dell’elettricità

Dal momento che decidiamo di consentire alla blockchain di utilizzare il nostro spazio di archiviazione, potenza e larghezza di banda, avremo inevitabilmente dei costi: consumeremo infatti più energia elettrica per mantenere il nostro computer acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il che ha una conseguenza di spesa significativa a seconda del costo dell’elettricità nelle diverse zone.

Compromesso sulla privacy

Condividendo i tuoi dati su piattaforme social comprometteremo la nostra privacy se qualcosa va storto.

Fluttuazioni costanti dei prezzi

Poiché le monete crittografiche e i token sono per lo più volatili, i prezzi fluttueranno costantemente, quindi per guadagnare sarebbe necessario sapere quando vendere i token in cambio di valuta stabile e quando invece tenerli ed aspettare un momento più propizio.

Progetti truffa

Un altro importante fattore di rischio è che ci si potrebbe imbattere in molti progetti di truffe che potrebbero rubare fondi o risorse. È necessario quindi disporre di un piano di backup nel caso in cui si affronti una situazione del genere.