Guadagni delle truffe crittografiche aumentati dell’81% nel 2021

L’esplosione di truffe di tipo “Rug Pulls” nell’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) nell’ultimo anno ha contribuito a spingere le entrate dalle truffe crittografiche a 7,7 miliardi di dollari. Secondo la società di dati blockchain Chainalysis, l’81% in più rispetto all’anno precedente, con questo tipo di truffe che rappresentano il 37% di tutte le entrate delle truffe crittografiche, rispetto all’1% nel 2020.

Rug Pull è un tipo di truffa in cui i malintenzionati drenano liquidità da un protocollo, lasciando gli investitori con nessuna possibilità di agire, prima fornendo un “tappeto”, ovvero la prospettiva di realizzare grandi possibilità di guadagno, ritorni folli, etc. e poi, ad un tratto, sfilandolo da sotto i piedi degli utenti e scappando con tutti i soldi.

Sebbene i ricavi delle truffe crittografiche nel 2021 rappresentino un aumento sostanziale rispetto al 2020, sono ancora in calo rispetto ai massimi del 2019, quando si sono avvicinati a 10 miliardi di dollari. E mentre il numero di depositi verso indirizzi truffa degli investimenti è sceso da 10,7 milioni nel 2020 a 4,1 milioni nel 2021, suggerendo che ci sono state meno vittime individuali, indica anche che l’importo prelevato da ciascuna vittima è aumentato.

Photo credit - depositphotos.com

Come negli anni precedenti, la maggior parte delle criptovalute inviate da indirizzi truffa sono finite negli scambi crittografici tradizionali, un fatto che non è stato perso di vista da politici e regolatori, con la senatrice Elizabeth Warren tra coloro che spingono per una maggiore regolamentazione del settore.

Tuttavia, ci sono alcune prove che il settore delle criptovalute sta maturando; la relazione tra i prezzi delle criptovalute e l’attività di truffa sembra essere stata interrotta. Mentre le precedenti corse al rialzo nel 2017 e nel 2020 hanno visto un’impennata dell’attività di truffa corrispondente a un afflusso di nuovi (e ingenui) utenti nell’ecosistema crittografico, il 2021 ha visto l’attività di truffa appiattirsi anche se il prezzo delle principali criptovalute Bitcoin ed Ethereum è aumentato.