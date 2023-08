Il James Webb Space Telescope (JWST) ha diffuso nuove immagini straordinariamente dettagliate della “Ring Nebula“. Questa nube gassosa situata a 2.500 anni luce dalla Terra, anche nota come M57 e NGC 6720, ospita al suo interno circa 20.000 densi globuli di idrogeno molecolare.

La prima immagine è stata catturata tramite il sensore NIRCam (Near InfraRed Camera), uno dei principali strumenti del telescopio spaziale Webb. Questo sensore è appositamente progettato per rilevare la luce nel vicino infrarosso, permettendo di ottenere immagini straordinariamente dettagliate. NIRCam ha anche fornito un’aggiornata immagine altrettanto affascinante dei Pilastri della Creazione. L’immagine evidenzia anche in modo più chiaro i dieci archi concentrici della nebulosa, probabilmente generati dall’interazione tra la stella centrale e una massa inferiore nell’orbita.

Scoperta in modo quasi casuale nel 1779 dagli astronomi francesi Charles Messier e Antoine Darquier de Pellepoix mentre erano alla ricerca di comete, la Ring Nebula è classificata come una nebulosa planetaria. Tale nome fu assegnato poiché gli studiosi inizialmente scambiarono la sua struttura per mondi lontani. La formazione della Ring Nebula è stata causata da una stella di dimensioni medie che, esaurito il suo combustibile e avvicinandosi al termine della sua vita, ha espulso gli strati esterni.