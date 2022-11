ViewSonic, uno dei leader globali nelle soluzioni visive, presenta la propria linea di proiettori smart per offrire ai tifosi la possibilità di godersi le partite dell’atteso Campionato del Mondo di calcio del 2022 su maxi-schermo. Che scegliate la serie X con funzionalità avanzate e smart per gli home cinema o i dispositivi portatili della serie M per l’intrattenimento in mobilità, questi proiettori offrono agli utenti un’esperienza immersiva, mentre seguite i Mondiali con amici e familiari, in qualsiasi contesto.

Il proiettore laser UST 4K trasforma il soggiorno in un vero festival

Ecco gli ultimi proiettori laser smart Ultra Short Throw: X2000B-4K e X2000L-4K. Grazie alla tecnologia laser al fosforo di seconda generazione, i proiettori offrono una longevità di 20 mila ore per la lampada. Garantiscono immagini HDR in 4K vivide, con un audio incredibile grazie agli altoparlanti Harman Kardon, per un’esperienza audiovisiva superiore fin dal primo utilizzo. Questi proiettori son l’ideale per gli home theatre moderni.

Disponibili in nero e bianco, i nuovi proiettori X2000B-4K e X2000L-4K sono eleganti e si adattano a qualsiasi design da interni. Con un rapporto di proiezione di soli 0,22, queste soluzioni sono perfette in ambienti ristretti, dato che offrono un’area di visualizzazione di 100 pollici a soli 23 cm dalla parete, senza compromessi sugli arredi domestici.

I proiettori consentono di regolare i 4 angoli, in modo da offrire la massima flessibilità nel posizionamento all’interno degli ambienti. In ogni caso, la proiezione sarà sempre nitida, indipendentemente dall’angolo di visualizzazione. Se l’area di proiezione è curva o convessa, la funzionalità di correzione a 60 punti garantisce sempre proporzioni corrette. Dopo l’uso, la conservazione dei proiettori richiede poco spazio e garantisce un’ottima armonia estetica con l’ambiente in cui verranno riposti.

Che siano tifosi di calcio o appassionati di sport in generale, gli utenti potranno godersi un’esperienza audiovisiva cinematografica e immersiva, grazie alla risoluzione 4K Ultra HD nativa e gli altoparlanti Harman Kardon integrati nei proiettori, con supporto Dolby e DTS. Il tutto, dalla comodità del proprio salotto.

ViewSonic Serie X – L’effetto cinema prende vita

Il proiettore X1000-4K è una soluzione ideale per gli home cinema: un prodotto dall’aspetto minimal ma esteticamente piacevole che si adatta a qualsiasi ambiente. Il design ha ottenuto il riconoscimento da parte degli iF Design Awards, con la sua unione di un proiettore e una soundbar all’interno di un prodotto che mescola elementi di interior design e tecnologia all’avanguardia. Grazie alla scelta delle forme geometriche e alla cura dei dettagli, il proiettore si adatta perfettamente all’ambiente in cui verrà utilizzato.

Grazie alla risoluzione 4K UHD e al rapporto di proiezione ultra-ridotto di 0,25, è possibile proiettare un’immagine da 100” da soli 38 cm. La soundbar Harman Kardon da 40 W integrata contribuisce all’esperienza immersiva grazie all’audio di qualità.

Dotati della tecnologia LED di terza generazione, con 30 mila ore di vita utile, i nuovi proiettori X1 e X2 garantiscono immagini con una luminosità di 3.100 lumen LED e colori vivaci dalla gamma 125% Rec. 709, indipendentemente dal grado di illuminazione ambientale.

La serie garantisce anche la massima flessibilità, dal momento che si adatta a vari ambienti: il modello X1 può essere installato a soffitto per liberare spazio, mentre il modello X2 con proiezione breve è posizionabile su un tavolo, con la possibilità di creare un’area di visualizzazione di 100” da soli 1,53 m di distanza.

Per una qualità visiva ancora superiore, il premiato modello X10-4K offre un’immagine precisa e realistica, con una risoluzione in 4K Ultra HD e formati fino a 120” da soli 2,1 metri. Il tutto con la comodità dei comandi vocali di Amazon Alexa e Google Assistant integrati.

Grazie agli altoparlanti Harman Kardon incorporati, la serie X crea un soundstage degno delle migliori sale cinematografiche, che ben si sposa con l’elevatissima qualità delle immagini. Inoltre, questi proiettori di fascia alta non affaticano gli occhi, dato che la proiezione è priva di luce blu. Di conseguenza, anche le sessioni di visione prolungate non provocano disagi alla vista.

ViewSonic Serie M – Progettata per versatilità e portabilità

Per chi cerca mobilità e comodità, i proiettori portatili M2 e M2e sfruttano la tecnologia Time-of-Flight (ToF) per garantire la messa a fuoco istantanea, proiettando immagini in Full HD ovunque vi troviate. Con un peso di solo 1 kg e una pratica staffa progettata appositamente, i modelli M2 e M2e sono facilmente trasportabili e sono sempre pronti all’uso, che vi troviate a casa o in movimento, anche in campeggio.

Se invece non volete perdervi il meglio dell’intrattenimento ovunque siate, la serie M1 ultra-portatile, composta dai modelli M1, M1+ e M1 Pro è stata realizzata con una brevettata staffa per la proiezione a 360°. La serie M1 compatta pesa meno di un chilogrammo ed è facilmente trasportabile in uno zainetto. In questo modo, potrete trasformare qualsiasi ambiente, dalla cucina a un grande spazio all’aperto, nella vostra sala cinematografica personale. Inoltre, grazie alla batteria integrata, non vi perderete nessuna partita di calcio o le vostre serie TV preferite nemmeno quando siete in viaggio.

Una connessione più smart

I proiettori supportano le tecnologie di screen-cast, che vi permette di utilizzarli immediatamente e senza cavi esterni. Potrete fare il mirroring dei vostri dispositivi smart in pochi minuti, per non perdervi nemmeno un’azione di gioco durante i Mondiali. Inoltre, potete collegare le cuffie via Bluetooth, per un’esperienza ancora più immersiva.

Per trovare il proiettore più adatto a farvi godere al massimo i Mondiali di Calcio, scoprite la linea di proiettori LED smart di ViewSonic.