La NASA ha presentato la sua ultima versione di robot serpente chiamato EELS (Exobiology Extant Life Surveyor) sviluppato dal team presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL). Il robot semovente, dotato di un design multi-segmento, è in grado di muoversi su diversi tipi di terreno, compresi quelli che sarebbero al di fuori della portata di robot basati su ruote come Perseverance e Curiosity, attualmente impegnati nell’esplorazione di Marte.

In altre parole, si prevede che EELS sia in grado di superare e percorrere qualsiasi genere di terreno proprio come un vero serpente: dalla sabbia al ghiaccio, dalle pareti rocciose fino agli spazi più angusti e labirintici. Durante il suo movimento, il robot crea una mappa 3D dell’ambiente circostante utilizzando quattro coppie di telecamere ad alta risoluzione e sensori LiDAR. I dati raccolti, oltre a fornire una mappa per percorsi futuri, vengono studiati da speciali algoritmi e permettono di identificare il percorso migliore.

La versione finale di EELS conterrà 48 attuatori – essenzialmente piccoli motori descritti come “48 ruote sterzanti” – che aumenteranno ulteriormente la flessibilità del robot. EELS sarà inoltre dotato di vari strumenti scientifici in modo da poter raccogliere dati per la ricerca e svolgere attività sul campo, analogamente agli odierni rover su Marte. Allo stato attuale, EELS misura circa 4 metri in lunghezza e pesa poco più di 100 kg.

Questo non è il primo campo di applicazione ad attirare l’attenzione: la versatilità di questa soluzione può avere molteplici scopi, da quello ambientale a quello legato alla salute. Siamo sicuri che, una volta ultimato e collaudato, soluzioni di questo tipo potrebbero venir utilizzate su più larga scala. Di seguito un video di EELS.