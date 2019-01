Guido, il bar itinerante che puoi chiamare da smartphone per raggiungerti ovunque

Avete voglia del vostro cocktail preferito ma vi trovate in una città che non conoscete e non avete voglia di sperimentare locali che non vi sono noti? Telefonate a Guido. Guido infatti è un bar itinerante robotico, completamente automatizzato, che potrà raggiungervi ovunque voi siate per prepararvi il vostro drink in maniera inappuntabile.

Ideato dallo studio di architettura italiano Carlo Ratti Associati per conto Makr Shakr, azienda leader nel settore dei baristi robotici, Guido racchiude un doppio braccio robotico in grado di preparare pochi secondi qualsiasi cocktail all’interno di un veicolo dotato dei più avanzati sistemi di guida autonoma.

Tramite app inoltre non solo è prenotabile questo particolare bartender itinerante, ma anche il drink che si desidera: all’arrivo di Guido dunque tutto sarà pronto in pochi secondi, senza dover aspettare o effettuare la richiesta al momento. Il barista infine sarà anche in grado di controllare i documenti per accertare la maggiore età del cliente ed accetterà i pagamenti elettronici, via smartphone o wearable.

Vi sembra un sogno? Attualmente Guido è soltanto un concept, ma nel corso di quest’anno Carlo Ratti Associati e Makr Shakr collaboreranno con diverse municipalità internazionali per concordarne sviluppo e implementazione. Non dovrete dunque attendere ancora molto prima di poter ordinare via smartphone il vostro drink preferito a Guido, il miglior barman robotico che ci sia.