TV 65" a meno di 500€ per la terza volta! Buona anche per il gaming

Le offerte tornano sempre, basta avere pazienza. Oggi è il caso della Hisense 65E63KT, una smart TV del 2023 di ottima qualità. Dotata di un pannello 4K, soddisfa le esigenze della maggior parte dei consumatori, inclusi coloro che desiderano utilizzarla con una console, grazie alla modalità Game Mode Plus. Per la terza volta da quando è disponibile sul mercato, Amazon la offre oggi a soli 499€. Un prezzo davvero competitivo per una TV da 65" di questa qualità.

Hisense 65E63KT, chi dovrebbe acquistarla?

La Hisense 65E63KT è ideale per coloro che sono alla ricerca di una smart TV con tecnologia all'avanguardia, in grado di offrire un'esperienza visiva di alta qualità grazie alla risoluzione 4K, al Dolby Vision e alla compatibilità HDR 10+. Con una diagonale da 65", è perfetta per ambienti ampi dove si vuole godere di film, eventi sportivi o sessioni di gaming immersive, grazie anche al Game Mode Plus che ottimizza le prestazioni per i videogiochi.

La presenza di VIDAA U6, un sistema operativo rapido e intuitivo, permette inoltre di accedere facilmente a contenuti on-demand, app e ai propri servizi di streaming preferiti, rendendola ideale per gli amanti dell'entertainment digitale. Inoltre, grazie all'integrazione di Alexa, questa smart TV diventa un vero e proprio hub per la smart home, permettendo di gestire dispositivi compatibili, fare ricerche e molto altro ancora, tutto tramite semplici comandi vocali.

Il design antipolvere e il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 assicurano che la Hisense 65E63KT sia non solo un'aggiunta elegante all'arredamento di casa, ma anche un prodotto duraturo nel tempo. Con un prezzo originale di 599€ ora ridotto a 499€, rappresenta un acquisto eccellente per chi desidera aggiornare la propria esperienza televisiva senza dover rinunciare a prestazioni ed eleganza.

