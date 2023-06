Se volete migliorare il vostro spazio abitativo con prodotti di alta qualità e beneficiare di un rimborso in denaro significativo, vi consigliamo di dare un’occhiata a questa esclusiva offerta di cashback promossa da Hisense e pubblicizzata da Monclick. L’iniziativa riguarda una vasta gamma di grandi elettrodomestici che, se acquistati entro la fine della giornata, vi danno diritto a un rimborso fino a 250 euro.

Durante questo breve periodo di tempo, dovrete non solo acquistare un grande elettrodomestico, ma anche registrarne l’acquisto sulla pagina dedicata. I grandi elettrodomestici inclusi nell’offerta comprendono lavatrici, frigoriferi, smart TV e climatizzatori. Tuttavia, vi sorprenderà sapere che tra i prodotti compatibili è disponibile anche un magnifico proiettore laser a raggio corto, che rappresenta un’ottima alternativa a un televisore di grandi dimensioni.

Il proiettore in questione è l’Hisense 100L9G-D12, uno dei migliori nella sua categoria grazie al suo design a raggio corto. Questo modello può essere posizionato a pochi centimetri dalla parete, offrendo numerosi vantaggi, tra cui una minore distorsione dell’immagine.

L’audio è un elemento fondamentale nell’esperienza cinematografica e il proiettore Hisense 100L9G-D12 non delude in questo senso. È dotato di un potente sistema audio da 40W con tecnologia Dolby Atmos, che vi farà immergere in un suono avvolgente. Inoltre, presenta un design elegante e compatto, rendendolo la scelta ideale per trasformare il vostro spazio in un vero e proprio cinema domestico.

Ma passiamo alle caratteristiche tecniche principali, perché è proprio qui che l’Hisense 100L9G-D12 supera la maggior parte dei proiettori. È dotato di digitale terrestre e satellitare integrati, con certificazione R2/tivùsat 4K, che permettono di accedere a una vasta gamma di canali televisivi in alta definizione. Potrete quindi guardare le vostre trasmissioni preferite con una qualità visiva paragonabile alle migliori smart TV, con l’ulteriore vantaggio di poter estendere lo schermo fino a 100 pollici.

I colori riprodotti sulla parete saranno stupendi, grazie al laser Trichroma che offre una gamma BT.2020 estesa al 107%, uno dei più avanzati standard del settore. Il prezzo di questo concentrato di tecnologia è di 4.999,00€, ma viene scontato del 30% da Monclick, a cui va sottratto successivamente il rimborso del cashback che, su questo prodotto, è di 200 euro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

