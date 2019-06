Hisense O8B, arriva in Italia il TV OLED da 55 pollici dal prezzo competitivo

Hisense O8B è Il primo della nuova gamma di televisori basati su tecnologia OLED sviluppati dal produttore cinese. Con una diagonale di 55 pollici, vanta un design curatissimo ed elegante.

Dopo aver annunciato la disponibilità dei televisori ULED, Hisense presenta in Italia anche il TV OLED O8B, il primo modello della gamma basato su tale tecnologia. Disponibile nel formato da 55 pollici, il nuovo TV si presenta come il nuovo fiore all’occhiello del produttore cinese, anche grazie a un design particolarmente curato.

L’uso della tecnologia OLED ha consentito ovviamente non solo di poter adottare un design sottilissimo e moderno, ma soprattutto di assicurare una qualità d’immagine senza compromessi, con neri profondi e convincenti, colori vividi e brillanti, contrasti decisi e un elevato livello di dettaglio, favorito sia dalla risoluzione 4K sia dall’HDR, che ne amplifica la percezione sulle alte e le basse luci. Inoltre, Hisense O8B può vantare una palette cromatica estremamente estesa (wide color gamut) e il pieno supporto a Dolby Vision, ovvero l’HDR avanzato secondo l’interpretazione e le specifiche Dolby.

Come detto inoltre l’O8B ha anche un design curatissimo, con cornice, stand e pannello posteriore accomunati da una finitura metallica che si sposa perfettamente con lo spessore millimetrico, conferendo un look molto raffinato.

Di altissima qualità anche il comparto audio e le funzionalità smart, grazie al supporto a Dolby Atmos e alla presenza della piattaforma smart Vidaa U3.0 AI che, oltre ad essere compatibile con Amazon Alexa, può contare su una completa dotazione di app di streaming tra cui TIMVision, ChiliTV, Infinity, YouTube, Netflix, DAZN e Prime Video. Inoltre, Vidaa U3.0 offre grande rapidità di accesso, funzionalità di ricerca, consigli personalizzati, ma anche la possibilità di usare lo smartphone come telecomando tramite RemoteNOW e l’utile funzione di riconoscimento delle scene, che ottimizza i parametri sonori e di immagine in modo automatico, per fornire la migliore esperienza audiovisiva possibile.

Il TV OLED Hisense O8B da 55 pollici sarà disponibile a partire da metà giugno 2019 con un prezzo al pubblico di 1.399 euro.