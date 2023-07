Il mercato dell’elettronica, e quello dei televisori in particolare, sta attraversando un periodo difficile: le vendite sono in calo a doppia cifra, e in Italia si aggiunge il “caso switch-off” che ha portato molti consumatori a cambiare il televisore anzitempo. Il risultato è che nel 2023 si venderanno pochi TV e alcuni marchi potrebbero trovarsi in affanno; ma non Hisense, che nonostante il mercato in crisi riesce a crescere del 21% su base annua.

Il merito è di una strategia aggressiva basata sulle tecnologie in cui l’azienda è più forte e i nuovi prodotti basati su mini LED di Hisense darà una spinta ulteriore alla loro crescita nei prossimi mesi. I televisori mini LED di Hisense del 2023 sono tutti dotati di pannello Quantum Dot, un dettaglio che assicura colori vividi e brillanti, insieme a un maggiore contrasto. Una qualità superiore in ogni aspetto, dall’immagine pura al suono, e una varietà di prodotti che copre tutte le opzioni, dall’entry level al flagship.

Hisense ULED X 65UX: La perfezione del Mini LED

In questo contesto, Hisense presenta il suo gioiello tecnologico: l’Hisense ULED X 65UX, un televisore che ridefinisce l’esperienza di intrattenimento domestico. Questo modello in edizione limitata offre prestazioni superiori e una qualità dell’immagine senza pari, rendendolo un’opzione irresistibile per gli amanti dell’alta definizione e dell’esperienza cinematografica.

Si nota subito che abbiamo a che fare con un televisore di nuova concezione. Il nuovo top di gamma vanta un approccio particolare, che rinuncia all’ormai tradizionale “effetto sottiletta” in favore di un design più massiccio giustificato da un sistema audio potente e versatile, qualcosa che può competere alla pari con i migliori tra i prodotti concorrenti.

Ecco quindi che il nuovo Hisense ULED X offre un audio che non teme confronti e si presenta come un televisore che può diventare il cuore di un set da home cinema. Gli utenti più esigenti forse vorranno domandarsi se, per una volta, non vale la pena di affidarsi al televisore invece di fare un ulteriore investimento.

La tecnologia Mini LED X di Hisense ULED X è una pietra miliare nell’innovazione televisiva. Non solo parliamo di un pannello con decine di migliaia di mini LED, ma anche di un controllo del local dimming di altissimo livello: ci sono oltre 1.400 zone indipendenti nella versione da 65”, che diventano più di 3000 per il modello da 85”.

Una densità eccezionale che, insieme alla luminosità massima di 2.500 nits, permette di avere le migliori prestazioni HDR che si possano desiderare su un televisore moderno con neri profondi e un contrasto da brividi. Il risultato sono immagini incredibilmente vivide e brillanti che ci catapultano direttamente dentro all’azione del film che stiamo guardando.

Intelligenza artificiale e tecnologia al top al servizio dell’immagine

E naturalmente non stiamo parlando di un “semplice” pannello mini LED, perché c’è anche il valore aggiunto del pannello Quantum Dot che dona una gamma cromatica superiore con colori più accesi e un maggior numero di sfumature. Un livello prestazionale mai visto prima reso possibile grazie anche all’Hi-View Engine X, un chipset neurale AI a 16 bit in grado di gestire fino a 65.536 livelli di luminosità.

Per i videogiocatori, l’Hisense ULED X 65UX è un sogno che diventa realtà. Con la modalità Game Pro a 144Hz e funzioni avanzate come Dolby Vision, ALLM, 4K 144Hz VRR e FreeSync Premium i giocatori potranno giocare come dei veri professionisti e raggiungere la vetta della classifica con facilità.

L’esperienza di intrattenimento è completa grazie al sistema audio surround CineStage X, dotato di una configurazione multicanale 4.1.2 e di oltre 80 watt di potenza totale. Con Dolby Atmos e sette diffusori, tra cui un subwoofer incorporato, lo ULED X offre un audio potente e cinematografico che vi trasporterà nel cuore dell’azione per film, sport, giochi e concerti.

In sintesi, l’Hisense ULED X 65UX è il nuovo punto di riferimento per l’esperienza home cinema di livello superiore. Un nuovo concorrente più che agguerrito nel mondo prosumer e un’alternativa con cui gli altri marchi dovranno fare i conti. Il nuovo Hisense ULED X 65UX sarà disponibile in Italia da settembre 2023, presso rivenditori selezionati dedicati all’utenza più ricercata.