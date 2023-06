Il Commissario europeo Thierry Breton ha sottolineato la necessità che tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (UE) vietino l’uso delle apparecchiature 5G di Huawei e ZTE. La preoccupazione che guida questa spinta è la potenziale attività di spionaggio da parte del regime cinese, messo in atto tramite due aziende su cui Pechino ha un controllo pressoché totale.

Breton ha definito Huawei e ZTE “fornitori ad alto rischio” e ha ribadito la richiesta di vietare completamente le loro apparecchiature in tutta l’UE. “Ribadito” perché non è affatto la prima volta che si tocca l’argomento, ma finora solo pochi paesi hanno iniziato a fare qualcosa di concreto.

Breton ha avvertito che questa inazione rappresenta un rischio significativo per la sicurezza dell’intera UE e dei suoi cittadini, poiché crea dipendenze e vulnerabilità all’interno del blocco.

Questa rinnovata spinta all’azione contro Huawei e ZTE fa seguito a un aggiornamento del rapporto Toolbox on 5G Cybersecurity Implementation, della Commissione europea, pubblicato originariamente nel 2020. Il rapporto iniziale non citava esplicitamente alcun fornitore ad alto rischio, ma la versione aggiornata individua direttamente i due giganti cinesi delle telecomunicazioni come fonte di preoccupazione.

Sebbene non tutti gli Stati dell’UE abbiano ufficialmente vietato le apparecchiature 5G di Huawei e ZTE, una maggioranza significativa dei 27 Paesi membri si sta muovendo in questa direzione. Circa 21 Paesi hanno già adottato un quadro legislativo per la valutazione dei rischi, mentre altri tre sono in procinto di emanare leggi per affrontare la questione.

Perché tanto ritardo? Perché stiamo parlando di disfare e rifare praticamente tutta l’infrastruttura di telecomunicazioni europea, e i costi in gioco sono di quelli che manderebbero in crisi più di un governo. Quindi si temporeggia, si lascia che gli appelli cadano nel vuoto, si aspetta che succeda qualcosa di roboante che giustifichi una scelta difficile, magari si spera che l’UE faccia una legge, così poi i governi nazioli potranno dare la colpa a Bruxelles.

Una volta che le nuove leggi saranno in vigore, comunque, i Paesi membri potranno vietare l’uso di apparecchiatura ZTE e Huawei nei nuovi impianti, e chiederne la rimozione da quelli esistenti.

I due colossi asiatici stanno affrontando gli stessi problemi anche negli Stati Uniti, Regno Unito e India.