Hype regala il conto Next a tutti i suoi clienti

Hype la famosa carta di pagamento smart offre nuovi servizi e un piano Next gratuito per un periodo di tempo limitato. Vi spieghiamo di seguito come approfittare di questa offerta grazie a un coupon dedicato.

Hype, una soluzione nata da Banca Sella, molto apprezzata dai giovanissimi, che sposa l’approccio smart accompagnandosi ad un’app indispensabile per Android e iOS, promettendo una gestione del denaro intuitiva e abbattendo i costi di un comune conto corrente o di altre carte prepagate.

Hype è una carta di debito legata al circuito MasterCard e la si può utilizzare per:

Acquisti online

Acquisti nei negozi fisici grazie alla carta fisica e alla sua app dedicata

grazie alla carta fisica e alla sua app dedicata Inviare e ricevere pagamenti smart tramite app con gli altri utenti iscritti

smart tramite app con gli altri utenti iscritti Pagamento bollettini

Ricariche telefoniche

Bonifici bancari grazie alla presenza di un IBAN slegato da conto corrente .

bancari grazie alla . Compra, vendi e scambia Bitcoin

Hype permette di sottoscrivere un profilo Start gratuito dai 12 anni in su, con emissione gratuita della carta (anche la consegna a domicilio della carta fisica è gratuita). Consente prelievi gratuiti presso gli ATM fino a 250 euro al giorno ed è possibile depositare fino ad un massimo di 2.500 euro.

Ma se i limiti preimpostati nel profilo Start dovessero essere un problema, la sottoscrizione di Hype Next potrebbe fare al caso vostro. L’eventuale upgrade dal profilo Start a quello Next è gratuito e si pagherà esclusivamente un canone mensile di solo 2,90 euro.

La promozione che vi segnaliamo, permette a tutti coloro che si registreranno al Piano Next, o effettueranno un Upgrade da Piano Start/Plus inserendo il promocode NEXTISTODAY avranno il canone Next a 0€ per 6 mesi.

I vantaggi? Innanzitutto sarà possibile eliminare il limite di deposito massimo di 2.500 euro previsto dal piano Start, per avere dunque un plafond illimitato e senza limiti di pagamento. I prelievi ATM sono gratuiti, una polizza prelievi e acquisti inclusa ed è possibile accreditare lo stipendio.

Ne approfitterete?