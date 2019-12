I Bestseller di Amazon del 2019: i prodotti più acquistati dagli italiani

Il Natale è ormai prossimo e la fine dell’anno gli si avvicenderà poco dopo. Quando un anno si chiude, si sa, arriva anche il momento di tirare due somme e di fare qualche verifica e se si parla di shopping, viene da sé che la curiosità è tutta rivolta ad Amazon, ed ai prodotti che sono stati più venduti nel corso del 2019. Non potendo fare i conti in tasca al colosso dello shopping online, abbiamo chiesto direttamente ad Amazon quali fossero i risultati di questo 2019 all’insegna dello shopping che, ricordiamolo, ha fatto registrare vendite da record nei periodi del Black Friday e del Cyber Monday e che, anche per questo, si è configurato come un anno grandioso per i grandi affari online.

Quel che ne è venuto fuori è una lista con le preferenze di acquisto del nostro paese, con curiosità che riguardano praticamente ogni settore merceologico, che vi proponiamo oggi anche come spunto per quello che è l’imminente shopping natalizio. Siamo infatti certi che, oltre alle nostre numerose guide agli acquisti di Natale 2019, anche questo articolo possa offrirvi spunti per le vostre strenne natalizie, con opzioni per tutti i gusti e tutte le tasche.

Ovviamente non ci si ferma qui e, qualora siate alla ricerca di qualcosa di diverso, il nostro invito è di dare un’occhiata quotidiana alla nostra sezione dedicata ai regali di Natale 2019, nonché di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni in vista del Natale, tenendo così a portata di notifica sconti, offerte e vantaggiose occasioni. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Gli articoli più venduti su Amazon nel 2019

La top 10 dei prodotti più venduti in Italia

I best seller nelle varie categorie di prodotto

Amazon Music

L’artista più ascoltato in streaming su Amazon Music in Italia è stato Ultimo.

I 5 brani più ascoltati in streaming su Amazon Music in Italia sono stati:

Gli album più ascoltati in streaming su Amazon Music in Italia sono stati:

Atlantico, Marco Mengoni

Colpa delle Favole, Ultimo

Per un milione, Boomdabash

La canzone più richiesta ad Alexa su Amazon Music è stata Soldi di Mahmood

Il meglio di Amazon Prime nel 2019 a livello globale e in Italia:

Echo Dot, Fire TV Stick 4K con controllo vocale Alexa e Fire TV Stick con controllo vocale Alexa sono stati gli articoli più regalati a livello mondiale dai clienti Prime nel 2019. In Italia, gli articoli più regalati sono stati Echo Dot e Fire TV Stick Basic Edition.

Prime Video

Nel 2019, The Marvelous Mrs. Maisel è stato il contenuto Amazon Original più premiato con 16 Emmys, 3 Golden Globes, 5 Critics Choice Awards e 3 SAG Awards, per un totale di 27 premi in totale.

I clienti hanno amato Jack Ryan: quest’anno Tom Clancy’s Jack Ryan è tornado su Prime Video con la seconda stagione che ha registrato un grande successo a livello globale.

Il successo di Fleabag è stato attestato da Rotten Tomatoes con un punteggio della critica positivo al 100%

Prime Reading e Twitch Prime

In Italia, i titoli più letti per genere sono stati:

Biographies & Memoirs: Freddie Mercury. Una biografia intima;

Business & Investing: Capire l’economia For Dummies;

Health, Family & Lifestyle: Fare Conversazione: Come Parlare alla Gente, Aumentare il Vostro

Carisma, le Abilità Sociali, Attaccare Bottone & Diminuire l’Ansia Sociale;

Mystery & Thriller: I misteri di Chalk Hill;

Young Adult: Animali fantastici e dove trovarli: Screenplay originale

Ti voglio da sempre, Non mi piaci ma ti amo (eNewton Narrativa), Un imprevisto chiamato amore,

Adesso che lo sai, Gli strani casi dell’amore sono stati i titoli più letti su Prime Reading nel 2019.

Twitch Prime

Tra le offerte più popolari di Twitch Prime a livello mondiale ci sono i bottini di League of Legends, Apex Legends, Grand Theft Auto Online and Red Dead Online. Inoltre, i clienti Prime hanno beneficiato di un anno di abbonamento a Nintendo Switch Online.

I clienti Prime hanno inoltre a disposizione una selezione di giochi gratuiti ogni mese, ed i giochi gratuiti più popolari con Prime nel corso del 2019 sono stati: Pikuniku, Downwell, Dear Esther eHyper Light Drifter

Amazon Prime Student

Il programma Amazon Prime Student è sbarcato in Italia in collaborazione con Microsoft Surface. Gli studenti potranno sfruttare tutti i benefici di un classico abbonamento Prime ma con ulteriori vantaggi. Il periodo di prova infatti si estende a 90 giorni. Dopo questo periodo, Prime Student si rinnova automaticamente a soli 18 euro all’anno, la metà rispetto ai 36 euro di un abbonamento classico. Attenzione però: è possibile usufruire del programma per un massimo di 4 anni a partire dalla prima sottoscrizione. L’unico requisito fondamentale è il possesso di un indirizzo mail universitario. In caso contrario, è possibile iscriversi a Prime Student fornendo tutta la documentazione necessaria a determinare la propria condizione di “studente”.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!