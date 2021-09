I DAO potrebbero essere il futuro del lavoro

A livello di base la tesi ha senso. Dopotutto, la finanza decentralizzata sta decollando a partire dall’idea che sia l’inevitabile successore del sistema finanziario tradizionale. Allo stesso modo gli NFT stanno conoscendo un enorme successo, sulla base della convinzione di essere difronte al mondo dell’arte della generazione digitale. Non sorprende allora che un numero crescente di esperti consideri le organizzazioni autonome decentralizzate, o DAO, con le loro regole di organizzazione programmate in modo trasparente su blockchain, come futuro del lavoro, nuove strutture che andranno a sostituire quelle gerarchiche obsolete delle società centralizzate.

Eppure, tra i non esperti, i DAO sono sconosciuti o a malapena compresi. I media mainstream, gli esperti finanziari e le autorità di regolamentazione hanno occasionalmente mostrato una minima conoscenza di DeFi e NFT, ma i DAO rimangono in gran parte un concetto estraneo – forse più noto ai novizi della blockchain per il famigerato hack di “The DAO”, un primo esperimento di investimento DAO crollato nel 2016.

L’acronimo si riferisce generalmente a una organizzazione autonoma decentralizzata che viene definita come la capacità di una tecnologia blockchain di fornire un libro mastro digitale e sicuro che tenga traccia delle interazioni finanziarie su internet, forte contro le falsificazioni grazie al concetto di marca temporale, di fiducia e alla sua presenza in una base di dati distribuita ovvero non centralizzata.

Photo credit - depositphotos.com

Negli ultimi anni i DAO hanno probabilmente fatto più passi tecnici e di sviluppo di qualsiasi altro settore blockchain. Molti progetti DeFi e NFT sono governati da DAO; una percentuale ampia e crescente della capitalizzazione di mercato totale di circa duemila miliardi di dollari in criptovalute è gestita da queste strutture. Gli strumenti e le funzionalità hanno visto aggiornamenti significativi con il lavoro di organizzazioni come Colony, Aragon e Coordinape.

“C’è un gruppo di persone della Generazione Z che si sentono fregate dal capitalismo in fase avanzata”, ha dichiarato Kevin Owocki, CEO dell’organizzazione di sovvenzioni gestita da DAO Gitcoin. “Abbiamo ereditato questa economia in cui il cambiamento climatico è un grosso problema, la disinformazione è un grosso problema, dove non ci fidiamo delle nostre istituzioni e abbiamo la nostra nuova cultura che stiamo inventando che è costruita attorno ai bisogni, ai valori e ai pensieri della nostra generazione”.

In definitiva, gli esperti convengono sul fatto che il modo migliore per generare valore da questa tendenza emergente è attraverso la partecipazione attiva – ciò che l’investitore conosciuto col nick name Tracheopteryx ha chiamato “contribution mining”.

Ci sono un certo numero di guide su come avvicinarsi a unirsi a un DAO, ma secondo Tracheopteryx il processo non è così complesso come, ad esempio, interagire con un contratto DeFi – un investitore deve solo trovare il proprio campo preferito e poi darsi da fare.