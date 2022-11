Tutti sappiamo che i purificatori d’aria Dyson sono eccellenti nel purificare gli ambienti di casa, catturando gli agenti inquinanti più comuni presenti nelle nostre case. Nuovi test effettuati dall’azienda dimostrano che la gamma Dyson Purifier è capace anche di catturare il SARS-CoV-2, ossia il virus che provoca il Covid-19, una malattia presente ancora oggi e la cui particolarità è quella di essere molto contagiosa.

Dopo i test effettuati in un laboratorio indipendente, sappiamo quindi che acquistare un Dyson Purifier significa dotarsi anche di un elettrodomestico in grado di creare un ambiente più confortevole. I test sono stati condotti in maniera scrupolosa, nel pieno stile Dyson, e si è scoperto che i purificatori d’aria del noto brand catturano persino il batteriofago Phi-6 (un surrogato del SARS-CoV-2), noto per la peculiarità di infettare esclusivamente i batteri, sfruttando il loro apparato biosintetico per effettuare la replicazione virale.

Dyson fa sapere che i tecnici hanno utilizzato diverse camere per effettuare i test. In particolare, per verificare l’efficacia contro il SARS-CoV-2 è stata usata una stanza da 37 m3, mentre per il batteriofago Phi-6 si è fatto uso di una camera da 30 m3. In entrambi i casi, sono bastati 90 minuti di ventilazione (alla massima velocità) per far sì che queste particelle presenti nell’aria venissero eliminate quasi totalmente, per un’efficacia del 99,9%. Ovviamente questi risultati provengono da laboratori appositamente preparati, pertanto l’efficacia effettiva potrebbe essere diversa, poiché entrano in gioco le caratteristiche del vostro ambiente. La certezza è che i Dyson Purifier funzionano e svolgono minuziosamente il loro lavoro. Grazie alle continue ricerche del produttore, sappiamo essere un dispositivo che può aiutare ad aver un ambiente domestico più confortevole e sicuro per i nostri cari (*non è da considerarsi un dispositivo preventivo).

I test sono stati svolti sulla macchina appartenente all’ultima generazione di purificatori, Dyson Purifier. L’intera gamma di purificatori Dyson gode delle stesse tecnologie e di conseguenza le prestazioni sono le medesime. Ad ogni modo, per scoprire tutte le differenze tra i vari modelli e le loro funzioni, vi invitiamo a leggere la nostra guida dedicata a quale purificatore d’aria Dyson acquistare, consci del fatto che beneficerete della miglior tecnologia ad oggi presente in un purificatore, a prescindere da quale modello acquistiate.

Insomma, non ci sono davvero motivi per non scegliere un purificatore d’aria Dyson per la propria abitazione. Inoltre, ora che siamo in pieno periodo Black Friday, è probabile che possiate accaparrarvene uno a prezzi vantaggiosi, motivo per cui suggeriamo di tenere d’occhio il sito ufficiale, nonché la nostra rassegna di offerte quotidiana, in modo da cogliere al volo un eventuale offerta.

Qui di seguito trovate l’elenco dei prodotti Dyson che si avvalgono di queste tecnologie.

Purificatori termoventilatori Dyson

Purificatori ventilatori Dyson

Purificatori, umidificatori e ventilatori Dyson

I vantaggi dei Dyson Purifier

Quello della cattura del SARS-CoV-2 è solo uno dei vantaggi dei Dyson Purifier. Vi ricordiamo, infatti, che i purificatori d’aria del noto brand sono ottimi per migliorare l’aria che respiriamo, distruggendo la formaldeide nel caso del Purifier Cool Formaldehyde che, grazie a un innovativo filtro catalitico permanente, scompone questa sostanza chimica in due molecole innocue: anidride carbonica e acqua.

I Dyson Purifier agiscono brillantemente anche su polline e allergeni provenienti da piante e fiori, che molto spesso si addentrano in casa senza che voi ve ne accorgiate, posandosi su capelli e indumenti, oltre che sugli animali domestici, i quali li trasportano per tutta la casa. Sono anche certificati ECARF, certificazione europea che garantisce un’efficacia di filtrazione degli allergeni fino a 0.1 micron.*

Come non citare poi il vantaggio di acquistare un elettrodomestico 2 in 1. I Dyson Purifier, infatti, fungono sia da purificatore che ventilatore, integrando la miglior tecnologia in un design completamente sigillato, con tanto di sistema di filtrazione a triplo strato, per bloccare i batteri a livello molecolare. Infine, parliamo per la maggior parte dell’offerta, di prodotti smart, compatibili con smartphone e tablet, oltre che con gli assistenti vocali (Siri).