I film NFT sono la prossima next big thing della tecnologia crittografica?

Dopo essere entrati nell’industria dei giochi, gli NFT stanno ora arrivando al cinema. Un thriller di fantascienza con protagonista il pluripremiato attore Anthony Hopkins salterà l’uscita cinematografica iniziale e sarà invece distribuito utilizzando NFT. Il film, intitolato Zero Contact, è stato girato e prodotto in 17 Paesi attraverso i media virtuali durante la pandemia di Covid-19. Le prime 11 copie digitali del film saranno messe all’asta sul più grande mercato NFT del mondo, OpenSea, il 24 settembre e saranno disponibili per la visualizzazione sulla piattaforma cinematografica NFT Vuele. Grazie alla natura unica degli NFT, gli acquirenti avranno la completa proprietà della loro copia digitale del film. Di conseguenza, saranno in grado di scambiare la loro copia del film sulla piattaforma, oltre a poterlo guardare. Inoltre, i proprietari avranno anche accesso a molti contenuti aggiuntivi che non saranno disponibili nella versione cinematografica o sui servizi di streaming.

Dopo l’asta iniziale, che includerà solo 11 copie, altri 2500 NFT del film saranno messi all’asta a ottobre. Parlando della distribuzione del film basata su NFT, il co-fondatore di Vuele Cameron Chell ha dichiarato: “Ci aspettiamo di ottenere un profondo coinvolgimento da parte dei fan di questo genere di film o del cast e della troupe del film. Prevediamo inoltre di ampliare l’ambito degli acquirenti di NFT per includere i collezionisti di film. Portare l’intero mercato del trading e del collezionismo NFT nello spazio cinematografico si spera espanderà entrambi i mercati”.

Il regista canadese David Cronenberg e sua figlia Caitlin Cronenberg hanno collaborato per rilasciare un film NFT di 1 minuto, “The Death of David Cronenberg”, sul mercato dell’arte digitale SuperRare. I collezionisti saranno in grado di fare offerte sul NFT a partire da 15 ETH (o 4500 dollari) fino a martedì. Il corto è stato scritto da Cronenberg, mentre sua figlia lo ha girato e prodotto. Molti esperti di intrattenimento ritengono che il rilascio di NFT basati su film consentirà ai fan di accedere a contenuti esclusivi, proprio come i DVD in edizione limitata.