I giochi play-to-earn su blockchain sono il futuro del gaming

L’industria del gaming online è in crescita negli ultimi anni e per più di una buona ragione, dalla pandemia globale che spinge una rivoluzione online alla sempre crescente penetrazione di dispositivi mobili e Internet, sempre più persone trascorrono più tempo online.

Non c’è da meravigliarsi dunque se questa industria sia diventata particolarmente redditizia, raccogliendo oltre 20 miliardi di dollari di entrate solo per nel 2020. Con una stima di 1 miliardo di giocatori online attualmente attivi in tutto il mondo, gli esperti prevedono una crescita del numero che raggiungerà la cifra di 1,3 miliardi di giocatori attivi entro il 2025.

I numeri parlano da soli. I giocatori sono così entusiasti dei loro giochi preferiti, che alcuni spendono centinaia di dollari solo per ottenere un aggiornamento sul loro avatar o accedere a un ambito oggetto di gioco che darà loro una marcia in più.

I giochi play-to-earn (P2E) basati su blockchain sono impostati per cambiare letteralmente le regole del gioco offrendo un campo di gioco uguale per tutti i soggetti coinvolti, dando ai giocatori la proprietà e una fonte di reddito e rendendo utile il tempo che trascorrono giocando.

I giochi basati su blockchain P2E sono la via del futuro. Questi giochi offrono ai giocatori un maggiore controllo delle risorse di gioco per cui lavorano instancabilmente, nonché l’opportunità di guadagnarsi da vivere guadagnando criptovaluta e NFT durante il gioco. Man mano che sempre più aziende nel settore dei giochi adottano la tecnologia blockchain, vedremo anche lo sviluppo di questi giochi aumentare esponenzialmente.