I giornalisti coreani pensano alla tecnologia blockchain per combattere la disinformazione

Lo sviluppatore di tecnologia multimediale PUBLISH ha recentemente annunciato la firma di un memorandum d’intesa con l’Associazione dei giornalisti della Corea del sud, che rappresenta oltre 11.000 giornalisti che lavorano nel Paese. La partnership mira a creare un ecosistema migliore per il giornalismo e i mezzi di informazione attraverso la tecnologia blockchain.

In base all’accordo, il presidente dell’associazione Kim Dong-hun ha affermato che la partnership lascia un segno significativo per l’industria dei media di notizie della Corea, poiché la tecnologia di PUBLISH può offrire soluzioni realistiche ai problemi che l’industria deve affrontare oggi. PUBLISH afferma inoltre che il suo obiettivo è quello di fornire soluzioni ad alcune delle questioni urgenti nel giornalismo di oggi come l’erosione dei principi giornalistici, il clickbait e la disinformazione e la concorrenza dei social media e dei siti web dei portali.

“Una delle prime cose che abbiamo intenzione di fare è rilasciare ai giornalisti membri credenziali di stampa basate su blockchain utilizzando la tecnologia di identificazione decentralizzata”, ha dichiarato Sonny Kwon, CEO di PUBLISH. “Stiamo anche cercando di introdurre la tecnologia NFT (token non fungibile) come un modo per aiutare i giornalisti a monetizzare i contenuti delle notizie”. I due gruppi coopereranno ulteriormente nella ricerca e nello sviluppo di strumenti e tecniche per migliorare la qualità del giornalismo nell’ecosistema delle notizie digitali.

Un altro obiettivo di PUBLISH è quello di fornire agli editori di media gli strumenti necessari per garantire l’indipendenza finanziaria ed editoriale. Ad agosto, PUBLISH ha lanciato PUBLISH chain, una rete blockchain indipendente per servire applicazioni multimediali incentrate sui dati, con servizi come l’autenticazione notarile dei contenuti delle notizie.