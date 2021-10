I lavoratori di El Salvador potranno essere pagati in bitcoin

Strike ha implementato una nuova funzione di portafoglio che converte i depositi diretti in bitcoin. La società con sede negli Stati Uniti sta collaborando con El Salvador per rendere la sua legge bitcoin una realtà. I cittadini di El Salvador, che si stanno ancora adeguando alla nuova legge bitcoin del Paese che ha da poco reso l’asset a corso legale, non hanno esattamente chiesto a gran voce di essere pagati in BTC, per non parlare di pagare le cose con l’asset, ma stanno ottenendo comunque quell’opzione.

La legge bitcoin di El Salvador, proposta dal presidente Nayib Bukele e ratificata da una legislatura controllata dal suo partito, è entrata in vigore il mese scorso. La legislazione rende BTC a corso legale nel Paese e impone alle imprese di accettare l’asset a meno che non siano in grado di farlo per motivi tecnologici; è il primo Paese a fare un passo del genere.

Secondo i sondaggi effettuati prima che la legge entrasse in vigore, la maggior parte dei salvadoregni era contraria alla legge e la sua adozione ha portato a più cicli di proteste. Anche se sono aperti al cambiamento, molti salvadoregni sono stati confusi dalla tecnologia; la decisione è diventata legge solo tre mesi dopo l’approvazione, qualcosa che il creatore di Ethereum Vitalik Buterin ha notato in un forum reddit: “Questa tattica di spingere BTC a milioni di persone in El Salvador allo stesso tempo senza quasi alcun tentativo di istruzione precedente è sconsiderata e rischia che un gran numero di persone innocenti vengano hackerate o truffate”.

Strike tenta di rendere gestibili alcuni di questi aspetti. È un portafoglio custodiale, quindi gli utenti nuovi al concetto di chiavi private sono meno a rischio di essere bloccati dai loro fondi a causa del più umano degli errori: dimenticare la password. Strike comunque non è l’unica azienda che pensa in questo senso. L’exchange statunitense Coinbase, ad esempio, il mese scorso ha presentato la sua funzione “Get Paid in Crypto”, che converte i depositi diretti in Bitcoin, Ethereum o altre attività sullo scambio. A differenza della funzione di Coinbase, tuttavia, gli utenti di Strike hanno solo un’opzione al di fuori di fiat: bitcoin, che ai salvadoregni piaccia o no.