Dopo aver precedentemente annunciato l’intenzione di utilizzare bottiglie di plastica riciclata per produrre mattoncini LEGO, sembra che l’azienda stia ora ritrattando questa promessa. Il noto produttore di giocattoli ha abbandonato il piano, sostenendo che la plastica riciclata (PET) non era sufficientemente sostenibile per i propri utilizzi.

Come riportato da CBS News, LEGO ha dichiarato di aver “deciso di non procedere” con i mattoncini realizzati da bottiglie di plastica, affermando che questo materiale non riduceva le emissioni di carbonio, secondo una dichiarazione dell’azienda. Nel 2021, LEGO aveva annunciato con orgoglio la creazione del suo primo mattoncino realizzato con bottiglie di plastica riciclata, specificamente polietilene tereftalato o PET. In una comunicazione via e-mail con Gizmodo, LEGO ha affermato che sta lavorando per produrre mattoni con materiali sostenibili entro il 2032, sebbene i dettagli esatti rimangano da definire.

“Abbiamo deciso di non procedere nella produzione di mattoncini dal PET riciclato dopo più di due anni di test poiché abbiamo scoperto che il materiale non riduceva le emissioni di carbonio”, ha riferito a Gizmodo un portavoce di LEGO Group in una e-mail. “Attualmente stiamo testando e sviluppando mattoncini LEGO realizzati con una gamma di materiali sostenibili alternativi, tra cui altra plastica riciclata e plastica prodotta da fonti alternative come l’e-metanolo.”

I mattoncini riciclati erano stati realizzati utilizzando plastica proveniente da fornitori statunitensi approvati dalla Food and Drug Administration e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Nel processo di produzione di LEGO, una singola bottiglia da un litro poteva essere trasformata in dieci mattoncini LEGO 2×4. Prima di definire la formulazione definitiva del mattone, l’azienda ha condotto test su circa 250 varianti di materiali PET.

L’impegno di LEGO nel settore della sostenibilità è iniziato già nel 2018, quando l’azienda aveva annunciato una linea di produzione che utilizzava la canna da zucchero come materiale. Anche se la canna da zucchero rappresenta un’alternativa più sostenibile alla plastica tradizionale, poiché è un prodotto della coltivazione e non richiede estrazione di petrolio, la bioplastica ottenuta da essa risultava più morbida e flessibile rispetto alla plastica convenzionale. Pertanto, LEGO aveva utilizzato plastica a base di canna da zucchero solo per i mattoncini più morbidi (come le foglie delle piante) per non comprometterne l’utilizzo.

