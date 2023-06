Il sondaggio condotto da Tom’s Hardware ha rivelato una sorprendente preferenza per il telecomando tradizionale dotato di tastierino numerico. Secondo i risultati, infatti, il 79,5% dei partecipanti ha espresso la sua preferenza per il telecomando con i “numeretti” rispetto a quello “smart”, più compatto e pensato per le moderne piattaforme di streaming.

Una relativa sorpresa, considerato il contesto: da una parte già sapevamo che la maggior parte del pubblico preferisce la cosiddetta TV Lineare, quindi il modello tradizionale di TV con i canali e i tasti.





Dall’altra però mi sarei aspettato che fossero di più, tra i lettori di Tom’s, quelli che hanno abbandonato tale modello tradizionale. Insomma, nei commenti è pieno di gente che dice di guardare solo youtube o solo streaming on demand, ma evidentemente ci sono tante persone che nei commenti non scrivono nulla, e che preferiscono la TV lineare.

Chiaramente non si tratta del telecomando in sé, ma del modello di utilizzo che esso rappresenta. Si tratta di arrivare a casa, accendere la TV e fare zapping come negli anni ‘90. Il “nuovo modello” invece è quello on demand, dove lo zapping è stato sostituito da un infinito scrolling dei cataloghi, che potrebbe oppure no portare all’effettiva visione di un contenuto.

Le piattaforme tradizionali, i “canali TV”, sperano che il vecchio modello duri quanto più possibile, visto che ci hanno costruito sopra un business miliardario sostenuto dalla pubblicità. Dall’altra parte, le piattaforme di streaming hanno un modello diverso, con utenti che pagano l’abbonamento – ma la pubblicità sta arrivando anche qui.

Immagine di copertina: gualberto107