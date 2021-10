I Los Angeles Lakers entrano nel settore digitale grazie a Socios

Secondo un recente annuncio, il principale fornitore globale di blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento – Socios – sarà lo sponsor di presentazione del gruppo Facebook dei Los Angeles Lakers dall’inizio della stagione NBA 2021-22.

Come parte della collaborazione, la piattaforma lancerà eventi virtuali per i fan. Lì, avranno la possibilità di comunicare tra loro e persino votare su argomenti relativi alla loro squadra di basket preferita. Tim Harris – Presidente di Business of Operations presso i LOS Angeles Lakers, ha commentato: “Come organizzazione che attribuisce grande importanza al servizio e al coinvolgimento dei nostri fan, siamo entusiasti che Socios.com abbia una prospettiva condivisa e contribuirà a sostenere le nostre iniziative per servire la fanbase dei Lakers”.

Socios.com è una piattaforma blockchain, che vende “fan token”, offrendo ai tifosi la possibilità di influenzare le decisioni della loro squadra sportiva preferita. Negli ultimi mesi, la società ha sponsorizzato diversi club, campionati ed eventi., stringendo ad esempio partnership con prestigiosi club di calcio come Juventus, Milan, PSG, Barcellona e altri.

Alla fine del mese scorso, la piattaforma blockchain ha esteso il suo campo di applicazione al Sud America proponendo di emettere un fan token che potrebbe generare entrate di circa 10 milioni di dollari per il club di calcio di maggior successo in Argentina, il Boca Juniors.