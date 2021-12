I media statali cinesi mettono in guardia sui rischi del metaverso

Non è la prima volta che i media statali cinesi esprimono preoccupazioni per il metaverso. All’inizio di questo mese, un commento sul People’s Daily affermava che molti sono stati desiderosi di registrare marchi che menzionavano il metaverso anche se non avevano necessariamente nulla a che fare con la nuova tecnologia, ma volevano solo ottenere qualcosa dall’hype del metaverso.

Tuttavia, non tutti i media statali sono scettici sul metaverso. Un articolo pubblicato venerdì dal People’s Liberation Army Daily ha affermato che il metaverso può offrire un’esperienza di visione dei media immersiva e che se le notizie possono costruire un “metaverso da campo di battaglia” per far sperimentare al pubblico il danno e il trauma, tali contenuti potrebbero a loro volta promuovere il desiderio di pace del pubblico, “amplificando l’impatto dei media”.

Le aziende cinesi, tra cui giganti della tecnologia come l’operatore di motori di ricerca Baidu e la società di videogiochi NetEase, si sono affrettati ad effettuare registrazioni di marchi relativi al metaverso. In particolare, NetEase ha dichiarato che la società “sarà uno dei corridori più veloci nello spazio del metaverso”.

Pony Ma, presidente e CEO di Tencent, il gigante cinese dei pagamenti e dei social media che è anche il più grande fornitore di videogiochi al mondo, ha dichiarato che il metaverso è “molto eccitante, ma un po’ vago” e “un’opportunità che aggiunge davvero crescita alle industrie esistenti”. I commenti di Ma si aggiungono alle recenti speculazioni secondo cui Tencent scommetterà con decisione sul metaverso.