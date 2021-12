I mercati di bitcoin e criptovalute rallentano, ecco perché

In una nuova intervista, Raoul Pal, ex hedge fund manager di Goldman Sachs e fondatore di Real Vision, ha ipotizzato che l’esplosivo rally crittografico che lui e molti investitori si aspettano non si sia ancora materializzato perché i piccoli investitori semplicemente non hanno abbastanza denaro a portata di mano.

C’è un cambiamento strutturale nel mercato, o ciò è successo perché la crittografia è una spesa aggiuntiva? Se aumenti i prezzi dei beni al consumo, le persone hanno meno soldi da investire in cripto. Pal pensa che il motivo per cui gli investitori più piccoli non stanno cercando di salire a bordo del settore crittografico è che lo vedono come troppo rischioso. Secondo l’ex dirigente di Goldman Sachs, la maggior parte delle persone vede le criptovalute più come una protezione a lungo termine contro la svalutazione delle monete fiat.

“Non lo vedono come un asset di rischio perché la narrativa li descrive come una protezione dall’inflazione a lungo termine. Non è l’inflazione tradizionale. In realtà si tratta di svalutazione della banca centrale. Alla fine, stiamo parlando di inflazione che va dal 6% al 7% all’anno, ma bitcoin è in aumento del 100% e ethereum del 500%.