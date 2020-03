I migliori altoparlanti bluetooth al 50%, partono i Boom Days su Amazon

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le offerte del giorno Amazon ma, a quanto pare, il portale non ha ancora esaurito le proposte per questo primissimo lunedì di marzo 2020. Vi segnaliamo infatti che su Amazon sono appena partiti i Boom Days, ovvero una serie di sconti dedicati esclusivamente agli speaker portatili a marchio Ultimate Ears che, come ricorderete, erano stati già protagonisti di alcune promozioni nel corso del mese di febbraio.

Un’offerta ottima, specie se si considera come, soprattutto negli ultimi anni, Ultimate Ears sia diventato un sinonimo del mondo degli speaker bluetooth, complice l’esplosione della linea Mega Boom (oggi arrivata alla sua terza incarnazione), con cui ha coniugato una grande portatilità a materiali leggeri ma molto resistenti, perfetti per chi vuole portare la propria musica con sé sempre e comunque.

Le offerte sono numerose e sono disponibili su diverse varianti dei prodotti Ultimate Ears ove la differenza, come saprete, non è dettata solo dalle performance ma anche dalla ricca gamma di colorazioni disponibili. In ogni caso, ci siamo prodigati per voi rintracciando solo quelli che sono i prezzi più bassi per singolo prodotto, a prescindere dalla colorazione, motivo per cui è più che mai valido l’invito a consultare l’intera proposta Amazon per questo Boom Days, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora volume al massimo, è il momento dello shoping!

