Se siete alla ricerca di occasioni strepitose, non cambiate pagina, perché in questo articolo troverete le migliori offerte del Black Friday relative agli aspirapolvere. Ebbene sì, il noto evento di fine novembre di Amazon, partito ufficialmente poco più di un’ora fa, permette di fare grandi affari anche su questo tipo di elettrodomestici, che sempre più spesso entrano nelle case degli italiani. Vuoi per la comodità, vuoi per le prestazioni, gli aspirapolvere senza filo soddisfano la maggior parte delle esigenze di pulizia, motivo per cui suggeriamo di non perdervi queste occasioni, a maggior ragione se siete tra quelli che usano ancora un modello tradizionale con filo.

I migliori aspirapolvere in offerta per il Black Friday

LG CordZero A9 | – 50%

L’aspirapolvere senza fili LG CordZero A9 è l’ideale per pulire qualsiasi superficie nel massimo silenzio grazie al motore Smart Inverter e alla tecnologia Axial Turbo Cyclone. La seconda assicura la massima pulizia e separa le particelle di polvere e sporco, garantendo un flusso d’aria regolare per una grande potenza di aspirazione. Le spazzole di cui è dotato sono un ulteriore pronto a favore! La Multi-Superficie pulisce in profondità da ogni superficie (anche i tappeti), la Power Drive Mini Nozzle è pensata per tessuti e peli di animali, mentre la Slim è ottima per i pavimenti duri. Le due batterie ricaricabili e intercambiabili di cui è provvisto, assicurano fino a 2 ore di pulizie no stop. LG CordZero A9K può essere riposto facilmente grazie alle 3 soluzioni di ricarica (libera installazione, supporto a parete o modalità compatta). Non meno importante, grazie alla connettività Wi-Fi e all’app ThinQ potrete controllare anche distanza lo stato del filtro e della batteria, eseguire la diagnosi e tracciare la cronologia delle pulizie. Ciò detto, il Black Friday vi permetterà di acquistarlo a soli 399,00€, cifra davvero irrisoria per un prodotto di questo livello.

Tineco FLOOR ONE S5 | -33%

Il modello in questione è sia un aspirapolvere smart, sia un mocio 2-in-1, che vi permetterà di rimuovere facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, bagnato o asciutto che sia. L’elettrodomestico è dotato della tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco, che permette di regolare automaticamente l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola, in base al tipo di sporco che viene individuato. Il rullo a spazzola di Floor One S5 è progettato per passare in modo agevole vicino ai battiscopa e pulire anche gli angoli più difficili da raggiungere o i punti nascosti. Il serbatoio dell’acqua pulita da 0.7 litri è più grande rispetto ai modelli di bassa lega, consentendo di pulire aree più grandi senza interruzioni. Il sistema a doppio serbatoio, inoltre, mantiene separata l’acqua pulita da quella sporca, quindi pulirete sempre con acqua detersa. In più, potrete monitorare le prestazioni di pulizia con l’assistente vocale integrato e l’App di Tineco, che forniscono utili promemoria di manutenzione, rapporti di pulizia e altre informazioni utili. Il prezzo, anche in questo caso, è di soli 399,00€, a seguito di uno sconto del 33%.

Dreame T20 Mistral PRO | -39%

Questo articolo Dreame gode di un ottimo motore digitale che raggiunge una potenza di aspirazione di ben 150W e include ben 2 batterie rimovibili che si caricano in modo indipendente, consentendo di pulire con una batteria mentre si carica l’altra. Non meno importante, l’elettrodomestico è dotato di uno schermo a colori che consente di bloccare il grilletto, monitorare lo stato del prodotto e fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della batteria e del filtro. Inoltre, l’aspirapolvere vi segnala quando è il momento di cambiare la batteria oppure il prodotto ha un problema in corso. Il suo punto forte è il sistema di filtri a 12 cicloni e 5 stadi, pensato per rimuovere le particelle di polvere microscopiche e rilasciare aria con una purificazione del 99,9%. Non meno importante, il filtro hepa è lavabile, il che migliora le prestazioni di Dreame T20 Mistral Pro e aumenta la durata del prodotto drasticamente. All’interno della confezione, inoltre, troverete anche 2 teste intercambiabili e 1 mop rimovibile. Prezzo? Solo 279,00€ grazie alle offerte del Black Friday!

Hoover H-FREE 100 | -38%

Finora vi abbiamo segnalato aspirapolvere di un certo livello, ma le offerte riguardano anche una serie di modelli entry level. Tra i più interessanti vi è Hoover H-FREE 100 che, nonostante non sia tecnologicamente avanzato come quelli precedenti, implementa la tecnologia ciclonica, che permette di aspirare lo sporco in modo efficiente, intrappolandolo poi nel sistema filtrante. La spazzola con luci LED è perfetta per illuminare gli angoli bui, migliorando così la visibilità durante la fase di pulizia. Parliamo infine di un prodotto ricco di accessori, il che significa che si rivelerà molto versatile in tutte le situazioni.

