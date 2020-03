I migliori prodotti per le pulizie di primavera sotto i 40 euro

La primavera è arrivata e con essa il tempo di iniziare a ordinare casa e fare le tanto attese pulizie, in attesa della bella stagione. Un momento per molti temuto, in quanto durante l’inverno si utilizzano coperte, vestiti e giubbotti più ingombranti che poi diventa difficile conservare per un lungo periodo di tempo.

Bisogna poi pulire eventuali metalli ossidati, i materassi, perché no anche tanti prodotti elettronici come i PC che durante l’inverno hanno accumulato polvere che potrebbe portare a più di qualche surriscaldamento con l’innalzarsi delle temperature.

Ovviamente noi di Tom’s facciamo parte del club che le studia tutte pur di ottimizzare i tempi e gli spazi a disposizione, in quanto accumulatori seriali di tecnologia, gadget ma fidatevi anche tanto altro. Abbiamo dunque deciso di darvi qualche consiglio su prodotti economici e di facile reperibilità su Amazon.

Una cosa però dovete metterla voi: l’olio di gomito, al momento non reperibile su nessuna piattaforma online! Bando alle ciance e iniziamo.

I migliori prodotti per le pulizie di primavera

Pulisci zanzariere telescopico | 13,45 euro

Le zanzariere sono probabilmente uno dei nostri migliori alleati durante i mesi più caldi, che oltre al tepore e a giornate più lunghe portano anche molti morsi da vari insetti. Bisogna però effettuare la giusta manutenzione per garantirne il funzionamento. Ecco allora che una spazzola apposita per la loro pulizia diventa un accessorio molto utile: dotata di setole per liberare i piccoli forellini ma anche di una spugna che può essere imbevuta di acqua e detergente, permette di fare una pulizia profonda in maniera molto semplice. Il tubo telescopisco si allunga fino a 75cm, consentendo di raggiungere anche i punti più alti.

Lucidante per metalli | 4 euro

Pioggia, neve, ghiaccio, sporco, inquinamento. Sono tanti gli agenti atmosferici a cui maniglie e elementi metallici all’esterno sono sottoposti. Per far ritornare il loro originale splendore non c’è nulla di meglio che una crema lucidante apposita, in grado di rimuovere lo sporco incrostato e dare lucentezza a qualsiasi superficie, sia essa alluminio, ottone, acciaio inossidabile o parti verniciate.

Sacchi salvaspazio | 21,61 euro

Sappiamo benissimo quanto può essere impegnativo mettere nell’armadio i pantaloni da sci, il piumone e quel giubbotto di piume d’oca a cui siamo tanto affezionati per tutto il calore di cui ci ha riempito durante l’inverno. Occupano infatti tanto spazio, ma c’è una soluzione. I sacchi sottovuoto permettono infatti di stipare tanti indumenti per poi togliere l’aria con un semplice aspirapolvere. Preservano i tessuti e li mantengono lontano dalla polvere. Un’ottima soluzione per risparmiare tanti centimetri cubi di spazio.

Organizzatori per armadi | 26,99 euro

Dove c’è l’ordine, lì c’è pace e decoro. Recitava così una vecchia sentenza in latino con cui possiamo concordare. Certo nella vita moderna fare davvero ordine con le decine di oggetti che abbiamo nelle nostre case (noi appassionati di tecnologia ne sappiamo qualcosa) è davvero difficile. A dare una mano ci sarebbero però dei comodi divisori per armadi o per ambienti, realizzati in tessuto e cartone, che occupano poco spazio ma che permettono di suddividere al meglio gli spazi interni di un grande armadio.

Panni cattura polvere | 10,99 euro

La polvere si deposita dappertutto, che si tratti della nostra scrivania, tastiera, portatile o PC. Rimuoverla in maniera accurata può essere difficile, soprattutto quando si tratta di componenti delicate e molto piccole. I cattura polvere soddisfano appieno in tutte le situazioni, in quanto sono in grado di attrarre la polvere tramite energia elettrostatica e trattenerla. Ideali per pulire piccole e grandi superfici velocemente e in maniera efficace.

Mocio | 36,99 euro

Il mocio è ancora oggi la soluzione più economica per lavare i pavimenti. Che si tratti di cotto, parquet, marmo o altro. Questo di Vileda oltre a costare relativamente poco, è dotato di tubo telescopico con estensione fino a 130 centimetri, panno in microfibra con alta assorbenza e strizzatore integrato nel cestello. Una soluzione molto valida e durevole che consente di pulire a fondo.

Lavavetri | 23,89 euro

I vetri sono tra le superfici più esposte allo sporco e alle intemperie, proprio per questo motivo fare la corretta manutenzione in maniera periodica risulta essenziale per mantenere invariate le caratteristiche di lucentenzza e per evitare di rovinarli con graffi e scheggiature. Questo praticol kit lavavetri è dotato di un manico telescopico ripiegabile e testa girevole, in grado di rimuovere lo sporco e lasciare i vetri splendenti.

Appendiabiti | 38,99 euro

Sempre per migliorare la gestione degli spazi, questo appendiabiti e organizzatore è dotato di due bracci a diverse altezze che consentono di conservare diversi vestiti ingombranti e voluminosi. Nella parte bassa due sbarre di acciaio permettono invece di conservare gli scarponi invernali e le calzature più pesanti, come stivali e attrezzatura sportiva.

Scaffalatura con rotelle | 37,59 euro

Fare le pulizie di primavera significa anche dover portare con sé diversi prodotti e detergenti. La maniera più comoda per farlo è quella di dotarsi di un carrello spazioso e possibilmente dotato di ruote. Questa scaffalatura a tre ripiani misura 58,92 x 34,04 x 83,1 centimetri e permette di stipare spugne, secchi, mocio, detergenti e tanto altro per poter pulire casa e grandi spazi avendo con sé tutto il necessario.

Spazzola rotante | 21,00 euro

Dopo tutto questo sappiamo che non possiamo costringervi a usare tutto l’olio di gomito che avete. Per cui vi diamo un piccolo aiuto per pulire lo sporco più incrostato e le piccole superfici. Questa mini spazzola rotante non farà miracoli, ma risulta, grazie ai tanti accessori inclusi, una valida alleata per rimuovere lo sporco da fughe, piccole superfici e ancora tanto altro. È in grado di generare circa 300 giri al minuto e il manico si allunga fino a 105 centimetri.