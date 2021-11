I pagamenti in criptovaluta potrebbero sbarcare a Washington

Secondo il testo pubblicamente disponibile della risoluzione proposta dal senatore statunitense Ted Cruz – che non avrebbe forza di legge – quest’ultima richiederebbe a un gruppo di funzionari focalizzati sulla gestione della sede del Congresso di adottare le misure necessarie per rendere disponibili i pagamenti crittografici.

Come recita infatti il testo della risoluzione: “L’Architetto del Campidoglio, il Segretario del Senato e il Chief Administrative Officer della Camera dei Rappresentanti dovranno ciascuno, per la parte di Campidoglio sotto la propria giurisdizione— sollecitare e stipulare contratti per fornire servizi di ristorazione e distributori automatici in Capitol Buildings con persone che accetteranno risorse digitali come pagamento per i beni; e incoraggiare i negozi di articoli da regalo in Capitol Buildings ad accettare risorse digitali come pagamento per i beni.

“Il mio disegno di legge consentirebbe al Congresso di essere all’avanguardia su questo tema, facendo in modo che le caffetterie del Congresso, i distributori automatici e i negozi di articoli da regalo accettino pagamenti crittografici”, ha spiegato Cruz.

Cruz è emerso negli ultimi mesi come sostenitore della criptovaluta nel Senato degli Stati Uniti, parlando positivamente dell’industria mineraria bitcoin in particolare nel suo stato natale del Texas.